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【日本股市】東京2024年11月延長股市交易時段30分鐘
股市 16:31 2023/09/20
日本交易所集團（JPX）宣布，2024年11月5日起，東京證券交易所 （TSE）將延長交易時間30分鐘，收市時間由當地下午3時改為下午3時30分，同時引入收市競價時段，提高收市價價格發展的透明度。日本交易所表示，東證延長交易時段將與最新一代交易系統—arrowhead 4.0同步推出。
日本交易所集團解釋，延長交易時段是因應市場環境變化和投資者多元化需求，可方便市場參與者，並提高全球競爭力和應變能力。
東證全日交易時間將增至5.5小時 追平港股
東證每個交易日持續交易時段為上午9時至下午11時30分、中午12時30分至下午3時，合計共5小時。明年加時後，每日交易時間增至5.5小時。
與主要股市相比，A股每個交易日交易時間為4小時，港股每日交易時間為5.5小時，紐約兩大交易所每日持續交易時間共6.5小時，而且不設午休時段。
除了arrowhead交易，東證同時設有ToSTNeT市場，供大宗交易、收市價交易等非競價交易進行。
東京證交所於2000年、2010年及2014年有意延長交易時段，但最終胎死腹中。
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記者：伍鍵文
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