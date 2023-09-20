  • 32°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本股市】東京2024年11月延長股市交易時段30分鐘

股市 16:31 2023/09/20

分享：

分享：

【日本股市】東京2024年11月延長股市交易時段30分鐘

日本交易所集團（JPX）宣布，2024年11月5日起，東京證券交易所 （TSE）將延長交易時間30分鐘，收市時間由當地下午3時改為下午3時30分，同時引入收市競價時段，提高收市價價格發展的透明度。日本交易所表示，東證延長交易時段將與最新一代交易系統—arrowhead 4.0同步推出。

日本交易所集團解釋，延長交易時段是因應市場環境變化和投資者多元化需求，可方便市場參與者，並提高全球競爭力和應變能力。

東證全日交易時間將增至5.5小時　追平港股

東證每個交易日持續交易時段為上午9時至下午11時30分、中午12時30分至下午3時，合計共5小時。明年加時後，每日交易時間增至5.5小時。

與主要股市相比，A股每個交易日交易時間為4小時，港股每日交易時間為5.5小時，紐約兩大交易所每日持續交易時間共6.5小時，而且不設午休時段。

除了arrowhead交易，東證同時設有ToSTNeT市場，供大宗交易、收市價交易等非競價交易進行。

東京證交所於2000年、2010年及2014年有意延長交易時段，但最終胎死腹中。

ET財智Talk

相關文章：

東京證交所擬延長交易時段　吸引歐美投資者及本土散戶（第二版）

【中國市場】貝萊德芬克：外資正將資金從中國調配至日本股市　市場對中國的樂觀情緒正在消退

【大行看法】貝萊德策略師下調中國股票評級　改看好日本股票

記者：伍鍵文

股票 日本 東京
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【北上電子支付】WeChat Pay HK推香港學生「暢遊內地消費金」功能　不綁卡都能內地支付

下一篇文章

【美國加息】PIMCO：市場低估美國多加息一次機率
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應
【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應
【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨跌39點、納指期貨跌26點（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨跌39點、納指期貨跌26點（不斷更新）
【港元定存】恒生勁加半年港元定存息至4.2厘 追貼兩大發鈔行
【港元定存】恒生勁加半年港元定存息至4.2厘 追貼兩大發鈔行
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）
【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）
【JPEX案】林作等8人獲准保釋　警方交代JPEX涉欺詐案：累收1641個報案　涉資約12億元　拘4男4女涉串謀欺詐
【JPEX案】林作等8人獲准保釋　警方交代JPEX涉欺詐案：累收1641個報案　涉資約12億元　拘4男4女涉串謀欺詐
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款