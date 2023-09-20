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【有相睇】新寶城兩房戶597萬沽　創屋苑兩房戶今年新低

股樓投資 16:07 2023/09/20

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二手交投市況淡靜，其中將軍澳新寶城一個兩房單位失守600萬元，為屋苑兩房戶今年新低價。美聯物業黃少明說，新寶城2座高層E室，實用面積434平方呎，兩房間隔，今年5月開價，原叫價738萬元，其後減價至603萬元，終以597萬元易手，實用呎價約13,756元，較銀行估價低約15%。

從相片可見，雖然單位內籠裝修尚算企理，但料買家需要花一筆翻新。（見下圖）

點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2000年以207萬元購入上述單位，持貨超過23年，現帳面獲利390萬元，物業期內升值逾1.88倍。 

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

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撰文 : 黃卓賢

新寶城 將軍澳 美聯物業 私人屋苑 二手市場

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