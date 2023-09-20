【大行報告│2688】花旗：新奧能源動用1億美元買獎勵股份、股價曾彈逾4%　料管理層本周交代業績疑團

▲ 【大行報告│2688】花旗：新奧能源動用1億美元買獎勵股份

新奧能源 （02688） 將動用最多1億美元在港交所購入股份，用作獎勵股份之用。花旗認為，新奧股價自公布中期業績後急跌，一度較2021年8月高位回落65%，故此新興最近舉措相信與公司希望重拾投資者信心有關，目前新興預測市盈率約8.4倍，股息率4.2厘，是良好吸納時機。新奧周三股價曾升4.1%，高見64.85元。

據新奧公告指，新奧將指示負責管理股份獎勵計劃的受託人負責買入股份，而截至9月19日，信託持有268.51萬股獎勵股份，相當於已發行股份的約0.24%。新奧強調，公司擁有穏健的財政狀況，因此獎勵股份購買所需資金將以現有可用現金支付。自股份獎勵計劃生效以來，公司已累計授出合共92.86萬份獎勵股份的名義收益予獲選僱員。

新奧主席增持股份屬正面消息

花旗稱，大部分投資者對於新奧上半年天然氣售氣量下跌6.9%感驚訝，但管理層未有給予合理解釋，是導致股價大跌的主要原因，預期新奧董事會成員本周會見香港及新加坡投資者時，會有更清晰的交代。

新奧主席增持股份近日增持公司股份，花旗認為，有關舉措屬正面消息。花旗維持新奧「買入」評級，目標價83元。

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編輯：陳韻妍