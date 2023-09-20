  • 32°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 16:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告│2688】花旗：新奧能源動用1億美元買獎勵股份、股價曾彈逾4%　料管理層本周交代業績疑團

股市 15:48 2023/09/20

分享：

分享：

【大行報告│2688】花旗：新奧能源動用1億美元買獎勵股份

新奧能源 （02688） 將動用最多1億美元在港交所購入股份，用作獎勵股份之用。花旗認為，新奧股價自公布中期業績後急跌，一度較2021年8月高位回落65%，故此新興最近舉措相信與公司希望重拾投資者信心有關，目前新興預測市盈率約8.4倍，股息率4.2厘，是良好吸納時機。新奧周三股價曾升4.1%，高見64.85元。

據新奧公告指，新奧將指示負責管理股份獎勵計劃的受託人負責買入股份，而截至9月19日，信託持有268.51萬股獎勵股份，相當於已發行股份的約0.24%。新奧強調，公司擁有穏健的財政狀況，因此獎勵股份購買所需資金將以現有可用現金支付。自股份獎勵計劃生效以來，公司已累計授出合共92.86萬份獎勵股份的名義收益予獲選僱員。

新奧主席增持股份屬正面消息

花旗稱，大部分投資者對於新奧上半年天然氣售氣量下跌6.9%感驚訝，但管理層未有給予合理解釋，是導致股價大跌的主要原因，預期新奧董事會成員本周會見香港及新加坡投資者時，會有更清晰的交代。

新奧主席增持股份近日增持公司股份，花旗認為，有關舉措屬正面消息。花旗維持新奧「買入」評級，目標價83元。

ET財智Talk

相關文章：【燃氣股】新奧能源績後急挫逾15%　公司中午宣布控股股東有意增持股份、惟未提時間及規模

相關文章：【業績｜燃氣股】新奧能源低開8%　半年純利增逾7%　中期息維持0.64元　燃氣銷量跌7%

編輯：陳韻妍

港股 個股分析 天然氣 目標價 大行報告 新奧能源（02688）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】蔚來挫近12%　滙豐、友邦逆市穩　恒指跌111點、成交再縮至713億（不斷更新）

下一篇文章

【阿里巴巴9988】菜鳥與理大簽署合作備忘錄　探索綠色物流發展
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨跌39點、納指期貨跌26點（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局議息結果公布前　道指期貨跌39點、納指期貨跌26點（不斷更新）
【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應
【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應
【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）
【迪士尼加價】香港迪士尼樂園加價　一日門票分4級、最貴879元（附前後比較）
【JPEX案】林作等8人獲准保釋　警方交代JPEX涉欺詐案：累收1641個報案　涉資約12億元　拘4男4女涉串謀欺詐
【JPEX案】林作等8人獲准保釋　警方交代JPEX涉欺詐案：累收1641個報案　涉資約12億元　拘4男4女涉串謀欺詐
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【港元定存】港元半年定存再爆4.9厘破頂息 大戶最多穩袋逾1.2萬元利息
【港元定存】恒生勁加半年港元定存息至4.2厘 追貼兩大發鈔行
【港元定存】恒生勁加半年港元定存息至4.2厘 追貼兩大發鈔行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款