印度WhatsApp推的信用卡支付服務 Instagram Facebook 提供 21.99 美元起包月服務

WhatsApp周三（20日）將為印度用戶提供來自競爭對手數位支付提供商的信用卡支付和服務，這是Meta(Meta)旗下該服務為了增強其在最大市場上的商業服務而進行的最新嘗試。

WhatsApp 在印度擁有超過 5 億用戶，但印度監管機構規定其應用程式內 WhatsApp Pay 服務的用戶上限僅 1 億人。 在 WhatsApp 上購物的人也可以使用 Alphabet Inc (GOOGL) 的 Google Pay、Paytm (PAYT) 和Walmart's (WMT) 的 PhonePe 等流行服務進行支付，但必須在 WhatsApp 之外重新定向。

Meta 表示，現在可以直接在 WhatsApp 中透過這些競爭對手的服務以及任何其他基於印度即時匯款系統 UPI 的服務進行支付。 此外，還將提供新的信用卡和金融卡應用程式內選項。

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Meta CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）計劃將商業資訊服務打造成為公司銷售成長的「下一個主要支柱」，而隨著Meta的核心廣告業務和metaverse項目面臨壓力，這一計劃變得更加緊迫。發言人表示，雖然 WhatsApp Pay 在印度的用戶數量仍將保持上限，但允許用戶使用其他方式在 WhatsApp 上與企業進行交易的數量則不受此限制。

每月約有 3 億人透過印度的 UPI 消費約 1800 億美元，新的交易選項可能會成為吸引企業向 Meta 支付 WhatsApp 用戶的強大誘惑。

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WhatsApp 在印度的端到端購物體驗僅限於與印度首富、億萬富翁安巴尼（Mukesh Ambani）經營的線上雜貨服務JioMart 以及欽奈市和班加羅爾市的地鐵系統合作的 試點計畫。

Meta指，今後印度任何使用 WhatsApp 業務平台（主要服務大型公司）的公司都可以使用新的支付工具。Meta 也將向全球企業推廣其 Meta Verified 訂閱計劃，為企業提供驗證真實性的機制，並提升其內容在用戶推播中的地位。

另外，Instagram 和 Facebook 將首先在少數國家提供包月服務，稍後將擴展到 WhatsApp，每個 Facebook 頁面或 Instagram 帳戶的費用為 21.99 美元，兩者均為 34.99 美元。

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記者：張瑋婷