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英顧問醫生倡新方案 今年獲加薪12%願停止罷工

環球經濟金融 16:00 2023/09/20

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英國醫學會（British Medical Association，簡稱BMA）的英格蘭顧問醫生本周罷工，更為首次與初級醫生聯合罷工。BMA顧問醫生委員會向提出新方案，指如果今年獲加薪12%就會停止罷工，但據報遭政府拒絕。

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BMA早前表明，顧問醫生周二（19日）至周三（20日）罷工期間，只會維持如聖誕節假期的服務數量。初級醫生亦於周三至周五（22日）罷工，為國民保健服務（NHS）歷史上首次與顧問醫生同時罷工。

自去年12月以來，英國料有過百萬人因NHS醫護罷工而取消診症和手術預約。

BMA顧問醫生委員會去信首相辛偉誠（Rishi Sunak），表明如政府願在2023至2024年度為BMA代表的近3.4萬名顧問醫生加薪12%，確保幅度高於截至今年4月的零售物價指數（RPI）按年通脹率11.4%，他們將停止罷工。

委員會主席夏爾馬（Vishal Sharma）更指，委員會願意考慮對非主要薪酬領域的投資，以提高靈活性協助達成協議。

福特成功阻加拿大工人罷工 與工會達成臨時協議【下一頁】

不過英媒《衛報》引述政府消息人士指，政府已接受薪酬審查機構就顧問醫生加薪6%的建議，此為最終安排。

首相府發言人也表明，官員不會重新開啟薪酬談判。

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責任編輯：鄭錦玲

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