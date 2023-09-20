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【券商點睇】上半年非新冠項目收入按年增近六成 藥明生物臨床前營收成長有望恢復

股樓投資 18:49 2023/09/20

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國信證券表示，藥明生物（02269）上半年營收按年增17.8%至84.9億元，歸母淨利則按年跌10.6%至22.7億元。該行指出，公司營收端成長放緩，主要受去年同期的新冠項目高基數影響，同時今年上半年非新冠項目收入按年增59.7%至79.6億元。分臨床階段來看，臨床前收入按年增6.6%至28.1億元，成長率下滑主要受全球生物製藥投融資放緩影響。不過隨著海外投融資環境回暖，該行料公司臨床前營收成長可望恢復。

 

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

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該行指出，臨床早期營收按年增51.8%，得益於公司強大的R端和D端服務能力，推動「Follow the molecule」策略穩步向前。剔除新冠項目，臨床III期和商業化階段項目收入按年增1.3倍至36億元，相信後期項目是公司收入持續成長的主要動力。

 

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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該行首予藥明生物「買入」評級，預計2023至2025年歸母淨利潤49.1億、64.6億及85.5億元人民幣，年增率分別為11.2%、31.5%和32.2%，合理價格區間為48.36至62.42元。

 

 

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記者：鄭昊彤

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營收 中特估 藥明生物（02269） 大行報告 港股 買入 目標價 中國

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