【大行報告】大摩：華東地區需求恢復遜預期 下調海螺水泥目標價至25.9元

摩根士丹利表示，將海螺水泥（00914)自產水泥、熟料的出貨量預期下調，以反映在溫和的物業市場需求下，第二季起華東地區的需求恢復弱於預期，同時考慮到市場競爭仍然激烈，下調兩者的每噸毛利預測。





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該行分別下調公司2023及2024年每股盈利預測11%，至2.4元人民幣及2.5元人民幣，以反映水泥出貨、每噸毛利及經營支出預測的變更，目標價由29.4元下調12%至25.9元，並維持「增持」評級。海螺水泥周三（20日）收報21.4元，升0.2%。











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不過該行亦將其最熊情景的目標價由6.9元上調至7.9元，認為股價若進一步下跌或令股息率變得吸引；最牛情景目標價則由41.9元下調至38.4元。

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記者：鄭昊彤