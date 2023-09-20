【大行報告】煤價打擊下盈利下行空間不容忽視 瑞銀下調中國神華評級至「沽售」

瑞銀表示，中國神華（01088）合約銷售敞口帶來的盈利防守度較低，在其高估值下亦較受煤價下跌打擊，盈利下行空間不容忽視，故將其評級由「中性」下調至「沽售」，目標價亦由23元下調至20元；公司今明兩年預測股息率為9%，較其他高息H股同業低。中國神華周三（20日）收報25.15元，跌0.6%。



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該行預料，今年中國煤炭供應將較原先市場預期多出8000萬噸，因此將今年動力煤價格預測，由每噸1000元人民幣下調至900元人民幣，明年預測則由800元人民幣下調至700元人民幣。

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瑞銀又指，煤價年初至今已跌約30%，並相信會進一步下行，而政策及公司損失引致減產的可能性不大，除非每噸價格跌至600元人民幣以下，否則料不會出現具有意義的減產。

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記者：鄭昊彤