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【大行報告】煤價打擊下盈利下行空間不容忽視 瑞銀下調中國神華評級至「沽售」

股樓投資 16:28 2023/09/20

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瑞銀表示，中國神華（01088）合約銷售敞口帶來的盈利防守度較低，在其高估值下亦較受煤價下跌打擊，盈利下行空間不容忽視，故將其評級由「中性」下調至「沽售」，目標價亦由23元下調至20元；公司今明兩年預測股息率為9%，較其他高息H股同業低。中國神華周三（20日）收報25.15元，跌0.6%。
 

 

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

 

該行預料，今年中國煤炭供應將較原先市場預期多出8000萬噸，因此將今年動力煤價格預測，由每噸1000元人民幣下調至900元人民幣，明年預測則由800元人民幣下調至700元人民幣。

 

 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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瑞銀又指，煤價年初至今已跌約30%，並相信會進一步下行，而政策及公司損失引致減產的可能性不大，除非每噸價格跌至600元人民幣以下，否則料不會出現具有意義的減產。

 

 

【同場加映】溫股知新：港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

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記者：鄭昊彤

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