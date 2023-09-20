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【阿里巴巴9988】菜鳥與理大簽署合作備忘錄　探索綠色物流發展

股市 15:19 2023/09/20

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【阿里巴巴9988】菜鳥與理大簽署合作備忘錄　探索綠色物流發展

阿里巴巴 （09988） 旗下物流業務集團菜鳥和香港理工大學宣布簽署合作備忘錄，首期就物流可回收裝載容器的研發進行合作，未來雙方將充分發揮各自的科創及行業發展優勢，通過共同開展技術研發等形式，推進綠色、高效、智慧的物流解決方案。

簽約儀式於周二（19日）在香港理工大學校園舉行。理大協理副校長王鑽開教授稱，一直致力於推動科研與創新，把具應用價值的技術與產業結合，以應對不同的技術難關和挑戰，期望研究團隊能夠和菜鳥共同努力解決物流業面臨的技術和環境挑戰。

菜鳥集團牛副總裁表示，菜鳥集團自成立以來一直致力於綠色物流的努力，未來的快遞，快只能保證不輸，綠才能贏，透過創新的研發和解決方案，從而實現環境可持續和商業可持續的統一。

理大透露，其航空及民航工程學系助理教授許鋼焱博士正在致力於一種稱為Meta-Box的智慧可回收運輸載體研發，它將會成為連接多種運輸方式、適應新型智慧物流系統「元聯網」的關鍵元件，從而進一步提高運輸效率、降低成本，實現可持續發展。

ET財智Talk

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