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阿里影業配股籌13億元 向阿里收購演出主辦商大麥

股樓投資 15:48 2023/09/20

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阿里系公司阿里影業（01060）公布，以1.67億美元即約13億元，向控股股東阿里巴巴（09988）向直接全資附屬公司Alibaba Investment 收購內地節目主辦商大麥。阿里影業會以每股0.52元發行約25.1億股新股方式支付代價，每股作價比上日收市價0.55元折讓約5.5％，代價股份佔擴大後股本約8.5％。交易後，阿里巴巴在阿里影業的持股由約50％升至約54.3％。至3時15分，阿里影業報0.59元上升7.2%，阿里巴巴報84.6元跌0.2%。

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專題影片

阿里影業指出，擬購公司為現場演出供應商，在中國提供包括演唱會、音樂節、現場表演、戲劇、體育賽事及展覽等，已舉辦超過180萬場活動，累計註冊客戶逾1億名。截至3月止財政年度，有關公司收入約2.3億元人民幣，淨虧損約約2.3億元人民幣，於3月資產淨額約7.2億元人民幣。集團指，擬購公司於截至6月止3個月業務已明顯恢復，交易總額逾40億元人民幣，按季增長逾1倍。有關收購需待股東批准。

集團表示，致力實現「內容+科技」雙輪驅動戰略。在通過「淘麥VIP」會員體系與大麥成功合作的基礎上，收購事項將進一步強化公司的戰略，為客戶提供電影、演唱會、音樂節及其他活動的一流娛樂體驗，打造阿里大文娛集團的線下娛樂旗艦平台。 公司相信，收購目標業務將讓公司通過不同形式的現場娛樂增加額外曝光度，把握疫情後的強勁動力，打造阿里大文娛集團的線下娛樂旗艦平台；憑藉及整合線下文娛行業的資源及專業知識，鞏固競爭實力；進一步增進收入來源多元化及實現可持續增長；透過利用現場娛樂形式，進一步擴大IP變現的渠道； 及提高營運效率，以及透過減少與阿里巴巴的持續關連交易，完善企業管治。

【通脹時代】中海油服逾32億人幣 收購四座鑽井平台  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

阿里影業（01060） 阿里巴巴－SW（09988） 港股

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