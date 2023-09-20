▲ 【夜經濟】ifc商場推夜間消費優惠 消費滿指定金額可獲最多1300元電子購物禮券

恒基地產 （00012） 旗下國金商場（ifc商場）宣布，為推動夜經濟，推出「三大秋季尊尚禮遇」提供多項晚間優惠。顧客消費滿指定金額，即可獲贈電子購物禮券；於場內指定餐飲商戶享受指定時段晚市餐飲，可獲得不同優惠。

商場指出，顧客於9月28日至10月8日期間，成為CLUB ic 會員並於同日電子消費滿指定金額，即獲贈價值高達1300元商場電子購物禮券，及指定禮物。即日起至另行通知，顧客每日下午5時後購物，即可享指定優惠，指定商戶包括福茗堂茶莊、Tea WG、CaN LaH等。

同日電子消費金額 電子購物禮券 指定消費電子禮券 禮品 3,000元以上 - 100元（餐飲） A.O.R眼膜、BEYORG消費電子購物券 9,000元以上 200元 200元（餐飲） A.O.R眼膜護理、BEYORG消費電子購物券 25,000元以上 500元 400元（餐飲）+400元（購物） BEYORG面部及頭髮護理套裝禮盒、消費電子購物券

此外，即日起在ifc商場單次消費滿300元或以上，並於下午5時後入車，可獲「夜暢遊泊車優惠」連續3小時免費泊車。

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記者：伍鍵文