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【Google AI】Google推Bard Extensions　可連結至第三方應用程式

科技 18:30 2023/09/20

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Google提升了Bard的「Google it」功能，使用户更容易複核Bard提供的答案。（法新社）

Google自加入AI競爭行列後，一直大力發展旗下大型語言模型PaLM2，包括聊天機械人Bard。Google昨（19日）推出英文版的Bard Extensions，允許聊天機械人連結到不同應用程式，使其更方便用户使用。

透過Extentions，Bard能連結到Gmail、雲端硬碟、文件、YouTube及Google航班等程式。以Google Workspace的應用程式為例，用户能指示Bard在Gmail或文件內篩選出所需結果，如要求Bard在Gmail尋找所有人都有空的旅行日子，用户不再需要手動輸入資訊。而所有在Gmail、文件及雲端硬碟的資料，均在不會被審閱者查看，Bard亦不會以其為基礎向用户推送廣告及作訓練用途。

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Google同時亦提升了Bard的「Google it」功能，使用户更容易複核Bard提供的答案。當用户按下「G」按鈕，機械人便會讀出生成的回答，並尋找網絡上是否有相關資料支持其答案。若答案和網絡資料有重疊部分，用户能按進所選字句了解更多相關資訊。而用户收到Bard公開鏈結，則能繼續對話及向機械人提出新增問題。

另外，英文版的Bard亦加入了以Google智慧型鏡頭上載相片等新功能。而機械人在更新後所支援的語言則達40種。

責任編輯：歐朗欣

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