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【TikTok更新】TikTok推標籤功能　助創作者註明AI內容

科技 14:57 2023/09/20

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人工智能（AI）生成內容愈發普及，有時甚至會讓人無法辨清真偽。社交媒體TikTok早已制定要求用户標明AI內容的政策，而昨（19日）公司在官網上公布針對政策的新功能，方便用户標明其AI生成內容。

新功能為標籤功能，TikTok會提示用户開啟該功能，以註明內容由AI生成。AI標籤會顯示在影片的左下角，用户名稱的下方。TikTok的提醒亦表明，若用户發布的AI內容沒有註明是由AI生成，內容則有可能被下架。除標籤功能外，平台仍容許用户以貼紙或文案的方式標註AI內容。

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TikTok指，為讓其用户了解如何使用有關標籤，將在未來數周發布教學影片和資源。並期望能參考已驗證帳號的徽章功能，成為用户分享和製作內容的工具。

另外，TikTok又表示，在本周開始測試自動標籤功能，即為平台偵測到有使用AI的內容加上標籤。平台亦為更明確展示其AI產品，將AI濾鏡重新命名，並會在濾鏡名字及標籤加入「AI」字樣。TikTok亦會更新其Effect House（TikTok的濾鏡製作工具）守則，要求創作者遵守。

責任編輯：歐朗欣

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