【國泰293】國泰8月載客178.5萬人次 增6倍 首8月總載客量突破千萬

國泰航空（00293）公布，8月份載客178.5萬人次，按年增加603%；貨運量11.7萬噸，增長11.5%。首8個月總載客量突破1,000萬人次，按年增長13倍。

國泰周三（20日）截至3時報8.16元，跌0.5%，成交額3,700萬元。

國泰8月份收入乘客千米數按年上升3.4倍，乘客運載率增加19.4個百分點至88%，以可用座位千米數計算的運力按年增加 244.9%。首8個月載客運力上升6.3倍，而收入乘客千米數則上升8.8倍。

【有片睇】以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合【見下頁】

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

國泰8月貨物收入噸千米數按年增加13.2%，運載率下跌8.2個百分點至58.8%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加29%。首8個 月，載貨量較去年同期增加20.8%，運力增加87.8%，而貨物收入噸千米數則上升60.5%。

展望客運業務方面，顧客及商務總裁劉凱詩表示：學生前往英國的需求持續增長，將推動9月份的業 務。整體而言，我們對2023年餘下數月的前景保持樂觀。我們繼續為顧客增加更多航班，尤其是往返內地，我們現時每周營運約170班航班，往來內地15個城市16個航點。」

「在貨運方面，9月份是傳統貨運高峰期的開始，企業為內地的『雙十一』及 長途市場的『黑色星期五』等促銷活動提前作出準備，加上即將有全新的消費 品推出，我們留意到貨運需求已開始回升。」

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明