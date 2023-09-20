英國8月按年通脹率6.7% 受惠食品價格放緩

英國國家統計局（ONS）周三（20日）公布最新數據，英國8月消費者物價指數（CPI）按年升6.7%，為自去年2月以來的最低位，按月則升0.3%。ONS指CPI上月錄跌幅，主要受惠於食品價格升幅放緩。

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路透社調查的經濟學家預計，油價上升將帶動8月CPI按年升7%，而ONS公布的數據低於市場預期，更為連續第6個月下跌。

ONS指上月食品價格升幅低於去年同期，為CPI放緩帶來最主要貢獻，住宿服務業上月價格同錄跌幅。

不過油價飆升也抵消上述部分跌幅。汽油7月至8月的平均價格升0.053英鎊至每公升1.485英鎊。柴油價格也升0.059英鎊至每公升1.511英鎊。

由於服務價格下降，撇除能源及食品等價格波動大商品的核心CPI按年升幅，也由7月的6.9% 回落至8月的6.2%。

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，最新CPI數據顯示政府計劃正發揮作用。但他形容現時CPI仍過高，反映政府堅持將通脹率減半計劃的重要性。

他指此項計劃能減輕家庭及企業的壓力，也是持續實現更高增長的唯一途徑。

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責任編輯：鄭錦玲