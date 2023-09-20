【WhatsApp新功能】WhatsApp Business將推「流程」功能　驗證商家身份保障用戶

▲ 為保障用戶與真實及正確的商家對話，WhatsApp亦將為商家提供Meta驗證功能。（WhatsApp）

Meta旗下應用程式的全球活躍用戶高達38億人，當中Facebook、Instagram和WhatsApp都是常用的溝通工具。Meta在今（20日）的Conversations活動上宣布，將為WhatsApp Business推出「流程」（Flow）功能，可通過驗證商家身份，來保障用戶。

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通過「流程」功能，WhatsAppBusiness的商家可利用導航選項（Menu）和自訂的表格，滿足用戶的各種需求。用戶亦不需要離開對話，就可完成例如快速選擇火車座位、訂購餐點，甚至是進行預約等動作。

此外，為保障用戶與真實及正確的商家對話，WhatsApp亦將為商家提供Meta驗證功能，商家必須向Meta提交資料，展示他們的真實性。而經驗證後，他們將可獲得驗證徽章、加強型支援服務，以及假冒防護機制。

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Meta驗證也將提供額外的付費功能，包括建立自訂WhatsApp專頁，方便用戶透過網絡輕鬆搜尋，以及多裝置支援，讓顧客能獲得多位員工的回應等。

責任編輯：陳卓賢

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