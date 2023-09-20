福特成功阻加拿大工人罷工 與工會達成臨時協議

美國汽車工人聯合會（UAW）大罷工進入第6日之際，受影響車企福特（Ford）宣布與早前揚言罷工的加拿大工會Unifor達成臨時協議，避免加拿大工人參與罷工。

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代表約5,600名加拿大汽車工人的Unifor早前威脅，如果勞資雙方未能於當地周二晚的限期前達成協議，福特於加拿大三個工廠的工會成員都會罷工，包括生產福特Edge的奧克維爾（Oakville）裝配廠，及生產V8引擎的兩個工廠。

工會要求福特上調薪金和退休金、向行業過渡至電動車為工人提供支援、承諾額外投資。

勞資雙方同日宣布達成臨時協議避免罷工，而協議仍有待工會成員批准，福特也拒絕透露協議細節。

Unifor與福特談判期間，也延長與通用汽車（General Motors）及Stellantis達成協議的最後期限，目前會轉向與兩間車企談判。

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美國罷工已進入第6日，三大車企位於密西根州、俄亥俄州和密蘇里州的工廠停產。UAW表明如談判仍未取得重大進展，周五（22日）會宣布在美進一步罷工。

福特發聲明表示，正為美國進一步罷工制定應急計劃，包括考慮運送零件確保救護車等車輛可順利運行。

福特將繼續與UAW談判，稱重點是達成一項獎勵員工、使公司能夠投資和發展的協議。

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責任編輯：鄭錦玲