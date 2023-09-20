【美股焦點】迪士尼擬擴園區業務　未來10年投資4680億港元

迪士尼（美：DIS）宣布未來10年公園、體驗和產品（DPEP）業務的投資額倍增至600億美元（約4680億港元），包括擴建美國國內以至國際迪士尼主題樂園，並繼續增加郵輪航線。

綜合外電報道，迪士尼行政總裁Bob Iger周二（19日）在投資者大會表示，DPEP業務將是迪士尼未來的關鍵增長引擎。迪士尼DPEP部門主管Josh D’Amaro稱，未來會增建樂園渡假區，「許多未被完全商業開發的（迪士尼）故事可在（園區）業務發揮作用」，包括《冰雪奇緣》，《黑豹》（Black Panther）中的虛構國家瓦干達（Wakanda），玩轉極樂園 （Coco）等。

Amaro續指，集團擁有超過1000英畝可供開發的土地儲備，相當於七個迪士尼樂園的大小。

DPEP部門年複合成長率達6%

D’Amaro又稱，迪士尼會在2025財年增加2艘郵輪，2026財年再添1艘，同時2025年開始增加以新加坡為母港的郵輪航線，將業務範圍進一步拓展至亞太地區。

據迪士尼美國證交會披露文件，自2017財年以來，DPEP部門收入以6%的年複合成長率增長，而上財年收入高達323億美元，而過去三個季度，DPEP部門營業收入已超過有線電視業務數億美元。

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記者：伍鍵文