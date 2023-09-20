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【無人商店】亞馬遜推新型「無收銀」技術　採RFID追蹤購物記錄

科技 16:30 2023/09/20

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亞馬遜推出新型「無收銀」技術，採用RFID追蹤購物記錄，無需倚靠鏡頭設備。（Amazon）

亞馬遜（Amazon）在2018年時，開設首家「Just Walk Out」無人商店，通過結合鏡頭、貨架感測器和AI技術，跳過到收銀台付款的環節，讓客人離開時直接結帳。亞馬遜日前推出新型「無收銀」技術，採用RFID追蹤購物記錄，無需倚靠鏡頭設備。

【腦機接口】Elon Musk初創Neuralink招募癱瘓患者　進行首次人體試驗

目前，亞馬遜已在西雅圖的Climate Pledge Aren測試該新型「無收銀」技術，顧客在購買衣服、帽子、鞋子時，即使這些貨物已穿在身上，但只要通過門店出口的Amazon One設備，就會自動從信用卡或金融卡扣款，無需排隊付款。

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亞馬遜解釋，店中所售的每件商品都有獨特的RFID標籤，當顧客通過出口時，貨物的RFID籤便會被RFID讀取器識別，然後就會透過綁定的Amazon One支付方式扣款；而離開商店後，顧客也會獲得線上發票或收據。

責任編輯：陳卓賢

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