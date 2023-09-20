▲ 【HSBC滙豐】滙豐推HSBC TradePay簡化貿易融資 貸款處理時間縮短至少於1分鐘

滙豐簡化貿易融資，推出行業首個貫通貿易融資流程的方案HSBC TradePay，將融資和付款兩者結合，企業無需準備交易文件證明，而貸款處理時間縮短至少於1分鐘，方便企業適時提取融資，提升貿易應付賬項的時間管理。客戶只需要上載付款文件，即可提取貸款，並直接支付供應商，全程可透過數碼渠道完成。

未來兩個月在英國、印度和澳洲推出

滙豐環球貿易及融資業務部亞太區聯席主管高雅德（Aditya Gahlaut）表示，滙豐在香港的貿易融資市場位居領導地位，市佔率接近20%，客戶透過創新的數碼方案可同時提取貸款和支付供應商，不單有助於靈活管理營運資金，更可加深與貿易夥伴的關係。

HSBC TradePay已率先於香港、新加坡及阿聯酋推出，並預期於10月和11月分別在英國以及印度和澳洲推出，2024年再陸續推展至其他市場。

即日起至2023年12月31日，合資格企業成為滙豐新貿易客戶，並成功獲批授信額度，可享高達25,000元貿易服務優惠。

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編輯：陳韻妍