▲ 【國泰293】國泰航空8月載客量增6倍、年內載客破千萬 貨運需求受惠「全新消費品」

國泰航空 （00293） 公布8月客貨運數據，單月載客逾178萬人次，按年增6倍、按月增2%，相當於2019年同期的61%。國泰航空表示，今年首8個月載客量重上千萬人次。以收入乘客千米數計，國泰航空8月載客量按年增3.4倍，乘客運載率增19.4百分點至88%。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩稱，8月是暑期旅遊旺季的第二個月，旅遊需求依然強勁，上中下旬都有來自不同地區的需求，包括香港和大灣區居民休閒旅遊、日本盂蘭盆節假外遊需求以至留學生返英美加的需求。

她預計，學生前往英國的需求持續增長，將推動9月份的業務，對年內餘下數月前景保持樂觀，而目前每周已營運約170班往返內地航班，往來16個航點。

國泰貨運按年增11.5% 看好9月需求回升

貨運方面，國泰航空上月載貨11.69萬公噸，按年增11.5%、按月增1%，運載率按年跌8.2百分點至58.8%。

劉凱詩稱，8 月份仍是空貨運業的傳統淡季，月內整體貨運需求及貨運量與7月份相若，網購需求依然活躍，而9月是傳統貨運高峰期的開始，商家漸為「雙十一」、「黑色星期五」提出準備，而即將有「全新消費品」推出令需求回升。按市場一般理解，國泰航空所指的是蘋果新一代iPhone等一系列新消費電子產品需求。

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編輯：麥德銘