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【HSBC滙豐】滙豐CFO艾橋智：即使央行暫緩加息　滙豐收入仍能增長

股市 12:23 2023/09/20

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【HSBC滙豐】滙豐CFO艾橋智：即使央行暫緩加息　滙豐收入仍能增長

全球加息周期接近尾聲，HSBC滙豐 （00005） 財務總監艾橋智（Georges Elhedery）出席美銀活動時表示，即使全球央行尋求在抗通脹路上降低加息幅度，滙豐於全球的收入仍能繼續增長。

今年貸款需求低迷

艾橋智指，由於貸款需求低迷，預期今年資產負債表增長有難度，但相信2024年會有改變，因滙豐致力於推動亞洲財富管理等領域的成長。

「中期來看，滙豐預期及希望資產負表能有中個位數的百分比增長。」

他續稱，滙豐的整體貸款紀錄良好，但中國離岸商業房地產貸款則受到市場動盪所影響，導致第二季需要進行額外撥備。

出席同一場合的渣打 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）預期，銀行業會受到進一步影響，因銀行尚未有承受所有痛苦，包括中國市場，雖然渣打已進行了數以十億美元計的撥備，但不能說已經完成，因情況仍未有顯著改善，惟相信渣打已較同業為好。

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐聘請8名前瑞信交易員及銷售員工　提升環球股票部門的競爭力

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ET財智Talk

編輯：陳韻妍

港股 渣打集團（02888） 加息 滙豐控股（00005） 中國市場
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