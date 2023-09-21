外交風波升級 印度限制對加拿大人發簽證（第二版）

加拿大指有可信證據顯示，印度須就錫克教領袖尼扎爾（Hardeep Singh Nijjar）遭暗殺一事負責，兩國繼爆發外交衝突後互相驅逐外交官後，印度周四（21日）限制對加拿大公民的簽證服務。

（第二版更新簽證限制）

簽證顧問服務公司BLS International表示，印方的通告指，基於營運原因（operational reason）暫停簽證服務，直至另行通知。印度早前亦已建議國民，前往加拿大時要保持謹慎。

加拿大周二也更新了旅遊建議，警告遊客在印度保持高度警惕，因為全國各地都存在恐怖攻擊的威脅。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周二（19日）指，加方無意挑釁或升級局勢，但敦促印度配合尼扎爾遭暗殺一案調查。

加拿大指印度涉暗殺錫克教領袖 驅逐印外交官【下一頁】

加方驅逐印度駐加情報機構最高級別成員拉伊（Pavan Kumar Rai）後，印度政府也驅逐加拿大駐新德里情報機構站長西韋爾斯特（Olivier Sylvestre）。

印度形容加方指控荒謬，民眾愈來愈憂慮加拿大外交官干涉印度內部事務及參與反印度活動之際，決定驅逐該國外交官。

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杜魯多試圖平息外交風波，他飛往紐約參加聯合國大會前表示，加拿大無意挑釁或升級局勢。他強調只是按加方所理解的方式闡述事實，並希望與印度政府合作。

美國國務院發聲明表示對上述指控深感憂慮，加拿大繼續展開調查至關重要。

英國外相祁湛明（James Cleverly）坦言，英國與加拿大及印度的關係都非常牢固，英國政府支持加拿大的調查，希望印度全力配合。

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責任編輯：鄭錦玲