  • 31°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】上半年首次轉虧為盈 順豐同城與多家龍頭戰略合作

股樓投資 12:20 2023/09/20

分享：

分享：

浙商證券指出，順豐同城（09699）上半年利潤首次轉虧為盈，純利達3,031萬元（人民幣，下同），期內的毛利率為6.7%，按年升2.7個百分點，創歷史新高。公司與多家國內龍頭戰略合作，完善多元用戶生態服務，如首批接入抖音團購配送，全面覆蓋抖音超市小時達、直播電商等場景；接入滴滴快送，同城件服務覆蓋300多個城市。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

報告又指，公司扭虧為盈主要因網絡規模經濟效應及資源投入產出效率提升，毛利率費用率持續改善。考慮到消費仍在逐步恢復及公司盈利能力持續改善，故謹慎給予收入預期，上調2023年利潤預期，預計公司2023至2025年營業收入按年增幅為24%、21%和21%。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

隨著規模效應對於成本的攤薄，該行預計公司實現歸母淨利潤0.59億元、1.45億及2.37億元。順豐同城中高端及中立定位，受益於即配行業高景氣以及消費私域化，作為行業龍頭，業績具備高成長性和確定性，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：內房仍舊困擾 區間擺脫不了

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
順豐同城（09699） 買入 港股 中國

下一篇文章

【專家點睇】借鑑歷史危機應對經驗 管濤：宏觀政策沒有無痛選擇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

文曜「蝕本價」推出首批31伙　折實每呎不足1.85萬　較成本價低一成
文曜「蝕本價」推出首批31伙　折實每呎不足1.85萬　較成本價低一成
建灝九龍城新盤命名為文曜　涉92伙　短期內作銷售部署
建灝九龍城新盤命名為文曜　涉92伙　短期內作銷售部署
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【內房危機】傳融創在紐約申請破產保護 股價升轉跌逾4%
【內房危機】傳融創在紐約申請破產保護 股價升轉跌逾4%
【十一國慶】懶人包大整合 全港戲院半價 小童八達通免費搭港鐵 免費搭電車 仲有免費參觀呢幾個地方 !
【十一國慶】懶人包大整合 全港戲院半價 小童八達通免費搭港鐵 免費搭電車 仲有免費參觀呢幾個地方 !
【職場熱話】中大哲學系畢業生失業近一年 網民：月薪1.1萬都要照做
【職場熱話】中大哲學系畢業生失業近一年 網民：月薪1.1萬都要照做
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款