【券商點睇】上半年首次轉虧為盈 順豐同城與多家龍頭戰略合作

浙商證券指出，順豐同城（09699）上半年利潤首次轉虧為盈，純利達3,031萬元（人民幣，下同），期內的毛利率為6.7%，按年升2.7個百分點，創歷史新高。公司與多家國內龍頭戰略合作，完善多元用戶生態服務，如首批接入抖音團購配送，全面覆蓋抖音超市小時達、直播電商等場景；接入滴滴快送，同城件服務覆蓋300多個城市。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

報告又指，公司扭虧為盈主要因網絡規模經濟效應及資源投入產出效率提升，毛利率費用率持續改善。考慮到消費仍在逐步恢復及公司盈利能力持續改善，故謹慎給予收入預期，上調2023年利潤預期，預計公司2023至2025年營業收入按年增幅為24%、21%和21%。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

隨著規模效應對於成本的攤薄，該行預計公司實現歸母淨利潤0.59億元、1.45億及2.37億元。順豐同城中高端及中立定位，受益於即配行業高景氣以及消費私域化，作為行業龍頭，業績具備高成長性和確定性，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：內房仍舊困擾 區間擺脫不了

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛