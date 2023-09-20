  • 31°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專家點睇】借鑑歷史危機應對經驗 管濤：宏觀政策沒有無痛選擇

股樓投資 12:15 2023/09/20

分享：

分享：

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，當前中國經濟正遭遇複雜嚴峻的內外部挑戰。1998年亞洲金融危機和2008年全球金融危機應對的經驗，對於今天的中國有重要的借鑑和參考價值。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

1998年危機期間，國企「下崗潮」導致失業增加、居民收入減少、總需求不足、信貸增速放緩，經濟下行壓力加大並面臨通貨緊縮趨勢。文中指，「1998年初，中央就提出應對亞洲金融危機最根本的是要做好國內經濟工作，以增強承受和抵御風險的能力，要努力擴大內需，發揮國內市場的巨大潛力。」，措施包括啟動了教育、醫療和住房的全面市場化改革，推出了「黃金周」、促進汽車消費等措施。

2008年危機期間強刺激為主。如中央推出了兩年「四萬億投資」的一攬子計劃，另中國人民銀行五次下調存貸款基準利率，四次下調存款準備金率等。綜上，兩次危機的政策應對目標基本一致，都是千方百計擴大內需，但採取了不同的政策思路，產生了不同的政策效果。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

管濤認為，如果以結構改革為主，其見效更為緩慢，短期內可能要承受經濟下滑，甚至面臨負產出缺口、通貨緊縮的風險，但中長期有助於完成經濟發展轉型，增強經濟內生增長動力。相較而言，強刺激可以帶來短期的經濟反彈和信心提振，但也會造成產能過剩、債務激增、資產泡沫和通脹高企等問題。可見，宏觀政策沒有無痛的選擇，關鍵是目標的取捨，即忍受短痛或長痛的問題。

【同場加映】溫股知新：內房仍舊困擾 區間擺脫不了

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
中國人民銀行 經濟 中國

上一篇文章

【券商點睇】上半年首次轉虧為盈 順豐同城與多家龍頭戰略合作

下一篇文章

【券商點睇】行業集中度持續提升 雅迪品牌溢價佔盡優勢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

文曜「蝕本價」推出首批31伙　折實每呎不足1.85萬　較成本價低一成
文曜「蝕本價」推出首批31伙　折實每呎不足1.85萬　較成本價低一成
建灝九龍城新盤命名為文曜　涉92伙　短期內作銷售部署
建灝九龍城新盤命名為文曜　涉92伙　短期內作銷售部署
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【內房危機】傳融創在紐約申請破產保護 股價升轉跌逾4%
【內房危機】傳融創在紐約申請破產保護 股價升轉跌逾4%
【十一國慶】懶人包大整合 全港戲院半價 小童八達通免費搭港鐵 免費搭電車 仲有免費參觀呢幾個地方 !
【十一國慶】懶人包大整合 全港戲院半價 小童八達通免費搭港鐵 免費搭電車 仲有免費參觀呢幾個地方 !
【職場熱話】中大哲學系畢業生失業近一年 網民：月薪1.1萬都要照做
【職場熱話】中大哲學系畢業生失業近一年 網民：月薪1.1萬都要照做
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款