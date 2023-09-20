【專家點睇】借鑑歷史危機應對經驗 管濤：宏觀政策沒有無痛選擇

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，當前中國經濟正遭遇複雜嚴峻的內外部挑戰。1998年亞洲金融危機和2008年全球金融危機應對的經驗，對於今天的中國有重要的借鑑和參考價值。

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1998年危機期間，國企「下崗潮」導致失業增加、居民收入減少、總需求不足、信貸增速放緩，經濟下行壓力加大並面臨通貨緊縮趨勢。文中指，「1998年初，中央就提出應對亞洲金融危機最根本的是要做好國內經濟工作，以增強承受和抵御風險的能力，要努力擴大內需，發揮國內市場的巨大潛力。」，措施包括啟動了教育、醫療和住房的全面市場化改革，推出了「黃金周」、促進汽車消費等措施。

2008年危機期間強刺激為主。如中央推出了兩年「四萬億投資」的一攬子計劃，另中國人民銀行五次下調存貸款基準利率，四次下調存款準備金率等。綜上，兩次危機的政策應對目標基本一致，都是千方百計擴大內需，但採取了不同的政策思路，產生了不同的政策效果。

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管濤認為，如果以結構改革為主，其見效更為緩慢，短期內可能要承受經濟下滑，甚至面臨負產出缺口、通貨緊縮的風險，但中長期有助於完成經濟發展轉型，增強經濟內生增長動力。相較而言，強刺激可以帶來短期的經濟反彈和信心提振，但也會造成產能過剩、債務激增、資產泡沫和通脹高企等問題。可見，宏觀政策沒有無痛的選擇，關鍵是目標的取捨，即忍受短痛或長痛的問題。

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責任編輯：林衛