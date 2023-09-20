  • 31°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】行業集中度持續提升 雅迪品牌溢價佔盡優勢

股樓投資 12:12 2023/09/20

分享：

分享：

興證國際指出，雅迪控股（01585）產品價格帶拓寬助力銷量，及市佔率大幅提升。上半年公司實現兩輪車銷量821.1萬台，按年增長33.8%，行業整體增速放緩，公司市場佔有率大幅增長。海外市場方面，雅迪計劃未來幾年在海外建設多座工廠，其中在建的越南基地總產能規模200萬台，預計於2025年投產；印尼和泰國基地的布局和規劃將於今年完成，南美洲等地域產能正在規劃當中。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

鈉電方面，公司正在積極跟協會進行鈉電標準的制定和推出，目前公司第一批量產化的電芯已經下綫，預計9月有望拿到工信部目錄的四款車型，鈉電產品會先在快遞商用領域及內部員工中進行測試，10 月正式公開發售。該行認為，伴隨雅迪海外產能及鈉電產品布局持續完善，公司銷量還將繼續維持高速增長。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

興證國際看好行業集中度持續提升趨勢下，雅迪作為行業龍頭實現市場份額、產品升級、品牌溢價的持續提升。同時，公司在海外市場前瞻性布局有望在中長期打開第二成長曲綫，給予目標價20.71 元，對應2024年預測市盈率16倍，首次覆蓋給予「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：內房仍舊困擾 區間擺脫不了

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
目標價 買入 雅迪控股（01585） 港股 中國

上一篇文章

【專家點睇】借鑑歷史危機應對經驗 管濤：宏觀政策沒有無痛選擇

下一篇文章

「碳汭未來」智慧能源創新大賽即日起接受報名 冠軍獎金達100萬美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

文曜「蝕本價」推出首批31伙　折實每呎不足1.85萬　較成本價低一成
文曜「蝕本價」推出首批31伙　折實每呎不足1.85萬　較成本價低一成
建灝九龍城新盤命名為文曜　涉92伙　短期內作銷售部署
建灝九龍城新盤命名為文曜　涉92伙　短期內作銷售部署
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字
【內房危機】傳融創在紐約申請破產保護 股價升轉跌逾4%
【內房危機】傳融創在紐約申請破產保護 股價升轉跌逾4%
【十一國慶】懶人包大整合 全港戲院半價 小童八達通免費搭港鐵 免費搭電車 仲有免費參觀呢幾個地方 !
【十一國慶】懶人包大整合 全港戲院半價 小童八達通免費搭港鐵 免費搭電車 仲有免費參觀呢幾個地方 !
【職場熱話】中大哲學系畢業生失業近一年 網民：月薪1.1萬都要照做
【職場熱話】中大哲學系畢業生失業近一年 網民：月薪1.1萬都要照做
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款