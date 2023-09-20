【券商點睇】行業集中度持續提升 雅迪品牌溢價佔盡優勢

興證國際指出，雅迪控股（01585）產品價格帶拓寬助力銷量，及市佔率大幅提升。上半年公司實現兩輪車銷量821.1萬台，按年增長33.8%，行業整體增速放緩，公司市場佔有率大幅增長。海外市場方面，雅迪計劃未來幾年在海外建設多座工廠，其中在建的越南基地總產能規模200萬台，預計於2025年投產；印尼和泰國基地的布局和規劃將於今年完成，南美洲等地域產能正在規劃當中。

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鈉電方面，公司正在積極跟協會進行鈉電標準的制定和推出，目前公司第一批量產化的電芯已經下綫，預計9月有望拿到工信部目錄的四款車型，鈉電產品會先在快遞商用領域及內部員工中進行測試，10 月正式公開發售。該行認為，伴隨雅迪海外產能及鈉電產品布局持續完善，公司銷量還將繼續維持高速增長。

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興證國際看好行業集中度持續提升趨勢下，雅迪作為行業龍頭實現市場份額、產品升級、品牌溢價的持續提升。同時，公司在海外市場前瞻性布局有望在中長期打開第二成長曲綫，給予目標價20.71 元，對應2024年預測市盈率16倍，首次覆蓋給予「買入」評級。

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責任編輯：林衛