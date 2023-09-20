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【内險股】内地險企據報擬下調銀保渠道手續費率　削經營成本

股市 12:31 2023/09/20

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【内險】内地險企據報擬下調銀保渠道手續費率　削經營成本

内媒《上海證券報》引述消息指，有内地險企計劃下調銀保渠道手續費率，並就手續費下調與業界溝通，以削減經營成本。有分析指，基於內地利率較低，險企的投資收益承壓，已經承擔不了過高的負債成本，降低險企負債端成本，有助銀保業務健康發展。

銀保渠道是險企的保險業務銷售主要渠道之一，其主要合作模式是通過銀行獲取保費收入和客戶資源，故銀行會向險企收取手續費及佣金。值得留意的是，險企8月起停售利率高於3%的保險產品，令當月保費收入大減， 因此不少險企設法削減經營成本。

報道稱，此次銀保渠道手續費率下調幅度較大。以3年交產品為例，若一次性向銀行支付手續費，手續費率擬由目前的12%至25%不等，下調為9%。如果分期向銀行支付，其手續費率可適當上升。

相關文章：

【新華保險業績】新華保險半年多賺9%　投資收益率3.7%　跌0.5個百分點

【内險股】内地停賣3厘以上人身保險產品　陽光保險：料對銷售影響持續2至3個月

ET財智Talk

記者：伍鍵文

港股 銀行 保險產品 A股 中國市場 保險公司
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