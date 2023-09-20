▲ 【美股焦點】美國車廠工會UAW研擴大罷工 福特先與加拿大工會Unifor達臨時勞資協議

由全美汽車工人聯合會（UAW）發起的大罷工行動進入第5日，UAW與福特（美：F）、通用汽車（美：GM）、佳士拿Chrysler母企Stellantis（美：STLA）三大車廠，就薪資方案的談判未有明顯進展。UAW揚言，若談判沒有取得實質進展，他們將在周五發行更多車廠罷工。

據外電資料，UAW目前有15萬名成員，參與此輪罷工的工人涉及三家車廠共1.27萬名工人。分析指，UAW下一步行動將涉及三家車廠旗下利潤更佳的卡車工廠。

工會和資方在工資和福利問題上存在分歧，三大汽車製造商提議在為期4年半的協議期內，將工資提高20%，但這只及UAW所要求的一半。工會同時要求取消分層工資結構，令新加入員工不會遠遜於同級老員工。

與UAW談判未有明顯進展之際，福特汽車與加拿大工會Unifor達成臨時勞資協議，避免在不足一星期內，引發生第二次罷工。Unifor和福特汽車沒有透露臨時協議的細節，該協議涉及福特在加拿大工廠的約5,600名員工。

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編輯：麥德銘