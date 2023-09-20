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【分析】高盛：海港城奢侈品銷售強勁、已超越疫情前　為何九置盈利要一段時間才回到2018年水平？

股市 11:38 2023/09/20

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【分析】高盛：海港城奢侈品銷售強勁、已超越疫情前　為何九置盈利要一段時間才回到2018年水平？

本港零售市道復甦緩慢，但高盛引述九龍倉置業 （01997） 管理層指，暑假期間商場人流滿意，主要受到大型市場推廣活動帶動，吸引更多本地人及旅客到訪，當中海港城於7至8月人流按年增加40%，回到2018年約90%水平，周末的日均人流更逾20萬人次。九置管理層預期，十一黃金周人流及租戶銷售額會進一步好轉，因國泰航空 （00293） 致力將年底運力提高至疫情前七成水平。

本地人北上深圳消費礙海港城餐飲行業

九置指，踏入9月旅客人數減少，主要與暑假結束，以及受到颱風和暴雨影響有關，基於暑假來港的旅客大部分都是低消費家庭，因此租戶銷售額的復甦速度較人流緩慢。以租戶種類劃分，奢侈品銷售仍然強勁，因中港奢侈品仍存在價差，部分超高端品牌銷售額，已超越疫情前約雙位數百比數水平。餐飲行業銷售額相當落後，因部分本地人北上深圳消費。

海港城、時代廣場推優惠刺激夜經濟【下一頁】

高盛稱，九置管理層將海港城及時代廣場租戶銷售額復甦速度，較太古廣場及置地廣場等其他高端商場緩慢，歸因於基數效用，因部分商場早於2018或19年正進行翻新，但整體來看，九置預期，隨航班運力恢復，租戶銷售額會於十一黃金周及年底進一步回升。

寫字樓租租金仍維持雙位數下跌

高盛認為，九置的競爭優勢會持續，因旗下商場擁有大量品牌，無論是奢侈品以致大眾品牌均覆蓋。寫字樓方面，九置指，租賃已回穩，並收到更多租戶查詢，或擴大承租的計劃，主要來自與旅客回流的相關行業，包括保險、醫療保健等，但續租租金仍維持雙位數下跌。

該行預期，九置盈利仍要一段時間才能回到2018或19年水平，因借貸成本高企，而且租金成本比率相對偏高下，令九置更難加租。九置2023年及2024年股息率約4.3厘及5厘，相對於其他本港發展商及收租股的5至7厘並不吸引，但九置減派息的風險相對偏低。高盛維持九置目標價45元。

ET財智Talk

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編輯：陳韻妍

港股 個股分析 大行報告 九倉 商場 國泰航空 海港城 餐飲 零售 九龍倉置業（01997）
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