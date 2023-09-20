  • 31°C
香港時間 : 2023920日 (週三) 15:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療科技】Google夥美國國防部研AI顯微鏡　助病理學家識別癌細胞

科技 13:45 2023/09/20

分享：

分享：

Google宣布與美國國防部合作，開發了名為「增強實鏡顯微鏡」（ARM）的原型，它能通過AI增強技術，協助病理學家識別癌細胞。（Google）

過去10年，Google一直致力投資AI醫療科技，以改善全球醫療保健水平，估計相關投資金額已逾2,000億美元（1.56萬億港元）。Google宣布與美國國防部合作，開發了名為「增強實鏡顯微鏡」（ARM）的原型，它能通過AI增強技術，協助病理學家識別癌細胞。

【腦機接口】Elon Musk初創Neuralink招募癱瘓患者　進行首次人體試驗 

Google表示，ARM可改裝至醫院和診所現有的光學顯微鏡中，而配備ARM的顯微鏡將可提供各種視覺反饋（Visual Feedback），包括文字、箭咀、輪廓、熱圖或動畫等，每種反饋都是根據獨特的評估目標而度身定制。

【WhatsApp更新】WhatsApp將推iPad專屬版　介面與桌面版一致

ARM會連接至一個設有AI模型的電腦，只要將實驗用的載玻片固定至該顯微鏡下後，AI就能夠偵測並鎖定癌細胞的位置。病理學家就可通過目鏡和和單獨的屏幕看到綠色的線，AI還能指示癌症的嚴重程度，並在屏幕上生成一個黑白熱圖，以像素形式顯示癌症的邊界。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Apple更新】iOS 17個人聯絡海報成賣點　watchOS 10增設「智慧型堆疊」功能
2023/09/19
【Apple更新】iOS 17個人聯絡海報成賣點　watchOS 10增設「智慧型堆疊」功能
【醫療科技】GE醫療獲3.44億元資助　研發AI超聲波技術
2023/09/19
【醫療科技】GE醫療獲3.44億元資助　研發AI超聲波技術
【Apple更新】Apple推全新iCloud+計劃　容量可達12TB
2023/09/19
【Apple更新】Apple推全新iCloud+計劃　容量可達12TB
【智慧能源】煤氣公司舉辦第3屆TERA Award　增綠色智慧城市範疇推動零碳科技
2023/09/19
【智慧能源】煤氣公司舉辦第3屆TERA Award　增綠色智慧城市範疇推動零碳科技

你可能感興趣

【Apple更新】iOS 17個人聯絡海報成賣點　watchOS 10增設「智慧型堆疊」功能
16:30 2023/09/19
【Apple更新】iOS 17個人聯絡海報成賣點　watchOS 10增設「智慧型堆疊」功能
【醫療科技】GE醫療獲3.44億元資助　研發AI超聲波技術
18:47 2023/09/19
【醫療科技】GE醫療獲3.44億元資助　研發AI超聲波技術
【Apple更新】Apple推全新iCloud+計劃　容量可達12TB
19:00 2023/09/19
【Apple更新】Apple推全新iCloud+計劃　容量可達12TB
醫療科技 美國國防部 癌症 美國

上一篇文章

【WhatsApp新功能】WhatsApp Business將推「流程」功能　驗證商家身份保障用戶

下一篇文章

【WhatsApp更新】WhatsApp將推iPad專屬版　介面與桌面版一致
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為發力】華為摺機Mate X5上手玩　炒價比原價高達7成
【華為發力】華為摺機Mate X5上手玩　炒價比原價高達7成
【Apple更新】iOS 17個人聯絡海報成賣點　watchOS 10增設「智慧型堆疊」功能
【Apple更新】iOS 17個人聯絡海報成賣點　watchOS 10增設「智慧型堆疊」功能
【Xbox新機】Microsoft將更新Xbox Series X系列　不再配備光碟機
【Xbox新機】Microsoft將更新Xbox Series X系列　不再配備光碟機
【Apple更新】Apple推全新iCloud+計劃　容量可達12TB
【Apple更新】Apple推全新iCloud+計劃　容量可達12TB
【WhatsApp更新】WhatsApp新功能開放公測試用　毋需再手動驗證？
【WhatsApp更新】WhatsApp新功能開放公測試用　毋需再手動驗證？
【智慧能源】煤氣公司舉辦第3屆TERA Award　增綠色智慧城市範疇推動零碳科技
【智慧能源】煤氣公司舉辦第3屆TERA Award　增綠色智慧城市範疇推動零碳科技
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款