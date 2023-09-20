【醫療科技】Google夥美國國防部研AI顯微鏡　助病理學家識別癌細胞

▲ Google宣布與美國國防部合作，開發了名為「增強實鏡顯微鏡」（ARM）的原型，它能通過AI增強技術，協助病理學家識別癌細胞。（Google）

過去10年，Google一直致力投資AI醫療科技，以改善全球醫療保健水平，估計相關投資金額已逾2,000億美元（1.56萬億港元）。Google宣布與美國國防部合作，開發了名為「增強實鏡顯微鏡」（ARM）的原型，它能通過AI增強技術，協助病理學家識別癌細胞。

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Google表示，ARM可改裝至醫院和診所現有的光學顯微鏡中，而配備ARM的顯微鏡將可提供各種視覺反饋（Visual Feedback），包括文字、箭咀、輪廓、熱圖或動畫等，每種反饋都是根據獨特的評估目標而度身定制。

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ARM會連接至一個設有AI模型的電腦，只要將實驗用的載玻片固定至該顯微鏡下後，AI就能夠偵測並鎖定癌細胞的位置。病理學家就可通過目鏡和和單獨的屏幕看到綠色的線，AI還能指示癌症的嚴重程度，並在屏幕上生成一個黑白熱圖，以像素形式顯示癌症的邊界。

責任編輯：陳卓賢

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