▲ 【adidas】Adidas CEO：加碼投資中國 進一步做好品牌本土化

運動品牌Adidas 行政總裁Bjørn Gulden近日訪華，有內媒指，Gulden身穿印有「中國」字樣藍色運動外套出席記者會，提到中國市場是阿迪達斯重要的戰略市場，今後將持續加碼在華投資，進一步做好品牌本土化，提到Adidas在中國市場有一個35人的設計師團隊和100多名創意人員，「我們在中國市場上銷售的越來越多的產品是在中國設計的， 預計這一數字在2024年將會達到70%」。

▲ Bjørn Gulden（藍衣）

通報提到，今年5月Adidas 蘇州自動化配送中心X正式投入運營，涉及10億元人民幣的總投資，Gulden透露，中國市場已成為Adidas供應鏈升級計畫的試點重地。 談到下一階段的規劃，Gulden表示，明年是阿迪達斯成立的75週年，「我們相信中國將會成為全球最大的運動市場，Adidas也會基於這個判斷做出投資規劃」。

報道指，Adidas會在組織管理上將僱用更多人才，中國目前有8000名員工，創意團隊約100人，這些數字都將擴大；其次將在華投資更多門店，同時單一門市也將有 更大規模；然後是在行銷上將更好地識別和尋找在地化機會，基於此進行投資。

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編輯：李哲毅