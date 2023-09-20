【WhatsApp更新】WhatsApp將推iPad專屬版　介面與桌面版一致

WhatsApp最近頻頻更新，不但優化了Mac版的群組通話外，亦準備在手機版加入自動認證功能。除此之外，WhatsApp更為iPad用家帶來驚喜，其支援iPad的版本已在公測階段，未來有望推出巿面。

外媒WABetaInfo報道，在Apple讓開發者上載程式測試版的平台TestFlight上，出現了專屬iPad的WhatsApp版本。而將WhatsApp連接到iPad的步驟，和連接其他裝置一樣。用户只需在手機版WhatsApp選擇「連接裝置」，再掃描iPad上的二維碼，便能成功將帳號同步。當用户在iPad上登入後，即能在iPad上獨立使用WhatsApp，手機亦毋須連接到網絡。

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使用介面方面，iPad版和桌面版的WhatsApp介面相同，對話列表均在左方，而當前聊天室則在右方。其次，iPad上已連結的WhatsApp會和手機同步，就算關掉手機，iPad仍可接收訊息。用户若使用顆伴模式，iPad版本則同受端對端加密保護，通話和訊息都不會流出至第三方。

該版本為2.23.19.71，惟Meta尚未公佈其正式上架日期。

責任編輯：歐朗欣

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