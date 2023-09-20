拜登與澤連斯基聯合國大會演說 促抵制俄侵略

第78屆聯合國大會於美國紐約舉行，美國總統拜登（Joe Biden）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周二（19日）於會上發表演説，敦促聯合國成員國抵制俄羅斯的侵略行動。

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拜登表示，如果聯合國放棄原則來安撫侵略者的話，那麼聯合國所有成員國又能否確信自己受到保護？

他認為如果各國允許烏克蘭遭到瓜分，所有國家的獨立性均無法獲得保障。他呼籲各國必須勇敢面對這種赤裸裸的侵略，阻止其他潛在侵略者。

澤連斯基其後也發表演説，指控俄羅斯利用糧食和能源作武器，傷害聯合國各成員國。

他稱俄羅斯無權擁有核武，主張國際社會必須限制俄羅斯的武器化行為、就俄羅斯的戰爭罪行作懲罰及讓佔領者回到自己的土地。

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澤連斯基更警告各國，不要以不公平的條件試圖結束俄烏戰爭。他指戰爭結果將影響所有人，而俄羅斯的目標是將烏克蘭，變成針對各國、違反國際秩序的武器。

他強調過去數月來概述的和平方案不僅適用於烏克蘭，也適用世界其他地區。

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責任編輯：鄭錦玲