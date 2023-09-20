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【腦機接口】Elon Musk初創Neuralink招募癱瘓患者　進行首次人體試驗   

科技 11:00 2023/09/20

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PRIME研究旨在評估其完全可植入的無線腦機接口的安全性和功能。（法新社）

今年5月，馬斯克（Elon Musk）旗下腦機接口初創公司Neuralink，獲美國食品藥物管理局（FDA）的人體臨床試驗許可，允許使用其腦部植入物和外科機械人進行試驗。Neuralink日前宣布將招募合資格的癱瘓患者，進行首次人體試驗。

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Neuralink表示，該為期6年的初步試驗名為「PRIME研究」，PRIME的意思為「精確機械人植入式腦機接口」（Precise Robotically Implanted Brain - Computer Interface），當中因頸部脊髓損傷或「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（ALS）導致四肢癱瘓的患者，可能符合其測試資格。

據悉，PRIME研究旨在評估其完全可植入的無線腦機接口的安全性和功能，重點包括「N1植入物」、「R1手術機械人」、「N1用戶應用程式」三大部分。

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研究將使用R1手術機械人，將N1植入物植入大腦控制運動意圖的區域，然後使用其應用程式連接至N1，並將神經訊號轉換為電腦動作，初步目標是讓病人僅憑思想就能控制電腦游標或鍵盤。

責任編輯：陳卓賢

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