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【中歐角力】德國據報強迫電訊商減少使用華為及中興設備　柏林更不使用中國製網絡零件

股市 10:33 2023/09/20

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【中歐角力】德國據報強迫電訊商減少使用華為及中興設備　柏林更不使用中國製網絡零件

路透報道，德國內政部計劃強迫電訊營運商在其5G網絡中，減少使用華為及中興 （00763） 的設備，以回應報告指德國過分倚賴中國供應商。報道引述德國官員指，內政部已設計了一種分階段實施的方式，避免對電訊營運商造成過多干擾，並要求所有營運商需於2026年移除所有來自中國供應商的關鍵零件。

2026年10月1日前降低中國零件比例

有關官員稱，德國電訊（Deutsche Telekom）和Vodafone等營運商需要在2026年10月1日前，將其RAN和傳輸網絡中的中國零件比例，降至不超過25%，而於部分特別敏感的地區，例如首都柏林更不應使用中國設備。

根據電訊諮詢公司Strand Consult調查顯示，華為設備在德國5G RAN網絡中佔59%。

內政部計劃於下周起向內閣提交有關方案，但可能會遭遇來自數碼事務部的阻力，因這可能會影響德國原本已進展緩慢的5G數碼化進程。

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ET財智Talk

編輯：陳韻妍

華為 科技戰 地緣政治 中國市場 移動裝置 科技產品 電訊 柏林 電訊商 德國
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