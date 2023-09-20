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【港股收市】蔚來挫近12%　滙豐、友邦逆市穩　恒指跌111點、成交再縮至713億（不斷更新）

股市 17:57 2023/09/20

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港股市況不斷更新

港股跌百點，成交再縮減。恒指低開57點，其後走勢反覆向下，恒指跌111點，收報17885點，成交再縮至近713億元。科指跌1.6%，報3921點。蔚來 （09866） 挫近12%，舜宇光學 （02382） 跌逾5%，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市靠穩，分別升0.7%及0.5%，東方海外 （00316） 升逾2%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
滙豐61.10+0.7+1010
友邦65.55+0.5+5354
中石油5.81+1.2+26
藥明生物41.95-3.3-834
騰訊309.20-1.0-1413
美團119.20-2.1-22-

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【大行報告│2688】花旗：新奧能源動用1億美元買獎勵股份、股價曾彈逾4%　料管理層本周交代業績疑團

【分析】高盛：海港城奢侈品銷售強勁、已超越疫情前　為何九置盈利要一段時間才回到2018年水平？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：43】【北上電子支付】WeChat Pay HK推香港學生「暢遊內地消費金」功能　不綁卡都能內地支付

【16：14】【中國經濟】渣打料人行未來兩季各下調MLF一次、每次10點子　明年首季再降準25點子

【16：10】蔚來 （09866） 挫近12%，舜宇光學 （02382） 跌逾5%，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市靠穩，分別升0.7%及0.5%，東方海外 （00316） 升逾2%，恒指跌111點，收報17885點，成交再縮至近713億元。科指跌1.6%，報3921點。

【16：00】恒指U盤前跌94點，報17902點。

【15：36】魯大師 （03601） 挫近39%，低見1.16元。

【15：29】滙豐 （00005） 尾市逆市升0.7%，高見61.2元，渣打 （02888） 升0.7%，高見72.15元。另外，友邦 （01299） 升0.5%。

【15：20】【阿里巴巴9988】菜鳥與理大簽署合作備忘錄　探索綠色物流發展

【15：08】港股尾市又跌百點，報17888點，跌108點，科指跌1.6%，報3920點。

【14：59】友聯國際教育租賃 （01563） 回吐逾15%，低見2.02元。

【14：29】恒指跌約59點，報17937點，科指跌1.3%，報3934點。

【14：28】新奧能源 （02688） 逆市升3%，暫為表現最好藍籌；舜宇 （02382） 曾跌近9%，破底低見55.85元，最新跌5%，報58.25元，為表現最差藍籌。

【14：17】三桶油逆市向上，中石油 （00857） 午後升近2%，中海油 （00883） 升0.6%，中石化 （00386） 升0.5%。

【13：37】大市短綫拉升，跌幅顯著收窄，恒指跌22點，報17967點。

【13：00】港股午後初段跌近150點，報17850點，跌146點，科指跌1.9%，報3910點。

【12：37】【國泰293】國泰航空8月載客量增6倍、年內載客破千萬　貨運需求受惠「全新消費品」

【12：37】【内險股】内地險企據報擬下調銀保渠道手續費率　削經營成本

【12：32】【HSBC滙豐】滙豐CFO艾橋智：即使央行暫緩加息　滙豐收入仍能增長

【12：00】恒生指數半日跌134點，報17862點，成交366億元。科指跌1.9%，報3910點。蔚來 （09866） 挫逾12%，小鵬汽車 （09868） 跌5%，ATM跌0.3%至2.4%。新奧能源 （02688） 逆市升3%，舜宇 （02382） 挫逾7%，破底低見56.7元，恒大 （03333） 跌逾7%，融創 （01918） 續跌近2%。

【11：54】美團 （03690） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 轉跌0.3%。

【11：48】舜宇 （02382） 跌幅擴至6%，低見57.6元。

【11：38】港股中午收市前，恒指跌109點，報17887點，科指跌1.6%，報3920點。

【11：30】上證半日跌0.3%，深證跌0.3%，創業板指跌0.6%。

【11：02】舜宇 （02382） 跌逾4%，瑞聲 （02018） 跌逾1%，高偉電子 （01415） 、丘鈦科技 （01478） 跌逾1%。

【10：56】三桶油個別發展，中石油 （00857） 升逾1%，中海油 （00883） 升0.3%，中石化 （00386） 跌0.2%。

【10：53】九毛九 （09922） 跌逾5%，破底低見10.54元，呷哺呷哺 （00520） 跌逾3%，破底低見3.22元。

【10：40】恒指跌近100點，報17903點，跌93點，科指跌1.2%，報3937點。滙豐 （00005） 升0.3%，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌0.9%。

【10：36】【中歐角力】德國據報強迫電訊商減少使用華為及中興設備　柏林更不使用中國製網絡零件

【10：28】恒大系個別發展，中國恒大 （03333） 跌逾7%，恒大物業 （06666） 逆市升逾4%，恒大汽車 （00708） 升逾11%。

【10：24】B&D （01780） 控股股東易手折讓80%提全購，股價復牌挫三成，低見1.73元。

【10：16】藥明生物 （02269） 跌逾3%，低見41.9元。

【10：13】【HSBC滙豐】滙豐聘請8名前瑞信交易員及銷售員工　提升環球股票部門的競爭力

【10：04】東方甄選 （01797） 跌半成，低見36.8元。

【09：58】碧桂園 （02007） 升近1%，高見1.03元。據「碧桂園」公眾號消息，截至9月15日累計交付房屋共38.1萬套，累計交付面積約4686萬平方米，交付項目涉及到31個省份、231個城市，部分專案實現提前交付。

【09：50】港交所 （00388） 跌2%，早段低見284.2元。

【09：41】融創中國 （01918） 股價逆市反彈4%，高見2.83元。

【09：32】蔚來 （09866） 開市後挫逾12%。另外，小鵬汽車 （09868） 跌6%，理想汽車 （02015） 跌0.5%。

【09：21】蔚來 （09866） 挫逾13%，阿里影業 （01060） 升逾7%，ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升0.1%，美團 （03690） 跌0.8%，恒指低開57點，開報17939點，科指跌0.5%，報3963點。

【阿里系】阿里影業斥13億收購「大麥」　料交易第4季完成

【09：19】中國一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.45%不變，五年期貸款市場報價利率（LPR）維持在4.20%不變。

【LPR】中國9月1年期、5年期LPR維持不變　符預期

【09：13】期指開報17955點，跌48點。

【08：52】恒指黑期跌約34點，報17938點。

【08：09】【蔚來9866】149億掟蔚來美股　股價挫17% 4年最傷　蔚來擬發行10億美元可轉換優先債券

【08：00】【分析】大行為何調低多隻內險股目標價？　偏好哪一隻內險？

【07：45】【Morning精點】JPEX案累收1641個報案涉資約12億元、林作等8人獲准保釋︱港元半年定存再爆4.9厘破頂息

【07：45】港股ADR收報18010點，升12點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報61.71元，較港收市價高1.01元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報309.86元，較港收市價低2.54元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.16元，較港收市價高0.36元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局昨日展開一連兩日議息會議，市場幾乎一致肯定今次會議將再度跳過一次加息，但年內依然有加息可能性，令美債息持續高企，10年期債息升穿4.36厘水平，半年期債息更一度逼近5.5厘關。美股全日向下， 道指最多曾跌312點， 納指亦一度跌1%。道指收跌106點或0.3%， 報34517點，納指跌32點或0.2%， 報13678點， 標指跌9點或0.2%， 報4443點。

即睇美股收市︰

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ET財智Talk

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌23點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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