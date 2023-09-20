【港股市況】蔚來挫逾13%　ATM個別走、恒指低開57點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早低開逾50點。蔚來 （09866） 挫逾13%，阿里影業 （01060） 升逾7%，ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升0.1%，美團 （03690） 跌0.8%，恒指低開57點，開報17939點，科指跌0.5%，報3963點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：24】B&D （01780） 控股股東易手折讓80%提全購，股價復牌挫三成，低見1.73元。

【10：16】藥明生物 （02269） 跌逾3%，低見41.9元。

【10：13】【HSBC滙豐】滙豐聘請8名前瑞信交易員及銷售員工 提升環球股票部門的競爭力

【10：04】東方甄選 （01797） 跌半成，低見36.8元。

【09：58】碧桂園 （02007） 升近1%，高見1.03元。據「碧桂園」公眾號消息，截至9月15日累計交付房屋共38.1萬套，累計交付面積約4686萬平方米，交付項目涉及到31個省份、231個城市，部分專案實現提前交付。

【09：50】港交所 （00388） 跌2%，早段低見284.2元。

【09：41】融創中國 （01918） 股價逆市反彈4%，高見2.83元。

【09：32】蔚來 （09866） 開市後挫逾12%。另外，小鵬汽車 （09868） 跌6%，理想汽車 （02015） 跌0.5%。

【09：21】蔚來 （09866） 挫逾13%，阿里影業 （01060） 升逾7%，ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升0.1%，美團 （03690） 跌0.8%，恒指低開57點，開報17939點，科指跌0.5%，報3963點。

【阿里系】阿里影業斥13億收購「大麥」 料交易第4季完成

【09：19】中國一年期貸款市場報價利率（LPR）維持在3.45%不變，五年期貸款市場報價利率（LPR）維持在4.20%不變。

【LPR】中國9月1年期、5年期LPR維持不變 符預期

【09：13】期指開報17955點，跌48點。

【08：52】恒指黑期跌約34點，報17938點。

【08：09】【蔚來9866】149億掟蔚來美股 股價挫17% 4年最傷 蔚來擬發行10億美元可轉換優先債券

【08：00】【分析】大行為何調低多隻內險股目標價？ 偏好哪一隻內險？

【07：45】【Morning精點】JPEX案累收1641個報案涉資約12億元、林作等8人獲准保釋︱港元半年定存再爆4.9厘破頂息

【07：45】港股ADR收報18010點，升12點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報61.71元，較港收市價高1.01元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報309.86元，較港收市價低2.54元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.16元，較港收市價高0.36元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局昨日展開一連兩日議息會議，市場幾乎一致肯定今次會議將再度跳過一次加息，但年內依然有加息可能性，令美債息持續高企，10年期債息升穿4.36厘水平，半年期債息更一度逼近5.5厘關。美股全日向下， 道指最多曾跌312點， 納指亦一度跌1%。道指收跌106點或0.3%， 報34517點，納指跌32點或0.2%， 報13678點， 標指跌9點或0.2%， 報4443點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌23點 滙豐ADR高港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩