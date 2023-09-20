【港股市況】滙豐ADR較港高開逾1%　恒指黑期跌約34點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料輕微高開12點，恒指料開報18010點。滙豐 （00005） ADR折合報61.71元，較港收市價高1.01元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報309.86元，較港收市價低2.54元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.16元，較港收市價高0.36元或0.4%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：52】恒指黑期跌約34點，報17938點。

【08：09】【蔚來9866】149億掟蔚來美股 股價挫17% 4年最傷 蔚來擬發行10億美元可轉換優先債券

【08：00】【分析】大行為何調低多隻內險股目標價？ 偏好哪一隻內險？

【07：45】【Morning精點】JPEX案累收1641個報案涉資約12億元、林作等8人獲准保釋︱港元半年定存再爆4.9厘破頂息

【07：45】港股ADR收報18010點，升12點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報61.71元，較港收市價高1.01元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報309.86元，較港收市價低2.54元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.16元，較港收市價高0.36元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局昨日展開一連兩日議息會議，市場幾乎一致肯定今次會議將再度跳過一次加息，但年內依然有加息可能性，令美債息持續高企，10年期債息升穿4.36厘水平，半年期債息更一度逼近5.5厘關。美股全日向下， 道指最多曾跌312點， 納指亦一度跌1%。道指收跌106點或0.3%， 報34517點，納指跌32點或0.2%， 報13678點， 標指跌9點或0.2%， 報4443點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌23點 滙豐ADR高港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩