【虛擬資產】JPEX深夜聲明自誇：交易功能仍運作正常、警方記者會言論誹謗　辯稱客服曾聯絡證監

▲ 【JPEX風波】JPEX深夜聲明自誇：交易功能仍運作正常、警方記者會言論誹謗 辯稱客服曾聯絡證監

虛擬資產交易平台JPEX近日遭證監會及警方輪流追擊，8位相關人士被捕，不過，JPEX日前仍然企硬稱「將會堅定不移地繼續營運下去」。對於JPEX仍然在交易加密資產，警方有沒有能力凍結其運作時，商業罪案調查科高級警司孔慶勳周二（19日）出席記者會時僅稱，JPEX於9月18日已將理財產品頁面下架。

JPEX深夜發稿指，平台所有交易功能一直正常運作，從沒間斷，重申平台現階段正配合條例，逐步將遊戲大廳及理財項目功能下架，以配合香港法規並繼續服務大眾。

就對於新聞發佈發言人惡意針對指出，我司JPEX已停止平台交易運作，此番言論實屬嚴重誹謗行為，罔顧事實。

過去24小時JPC成交額仍有1.77億

事實上，JPEX雖報稱在澳州、加拿大及美國均取得牌照，但其幕後金主、股東及平台營運地點依然成謎，法律實體註冊未明，追查及跟進難度增加。目前JPEX雖已下架理財產品，但目前平台仍顯示可交易其自家代幣JPC，以至比特幣（BTC）及以太幣（ETH）等。截至1時，JPEX顯示過去24小時JPC成交額為1.77億USDT。

本報翻查JPEX主網頁（jp-ex.io）的網域資料，JPEX網站創建於2020年4月2日，域名託管公司為美國Namecheap，主要用Cloudflare美國伺服器。

JPEX客戶服務部曾向證監查詢

JPEX提到，證監會一再否認與其曾進行聯絡，「此明顯屬失實陳述」，2022年4月至 2023年8月期間，一直向香港證監會溝通並尋求相關指引。值得留意是，據JPEX貼出圖片。

電郵分別由JPEX客戶服務部一位名叫Austin Archibald員工發出，以及由一位名叫Christine Johnson員工代JPEX市場總監Sally Clarin發出。JPEX網站均無上述三人資料。

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「保管客戶私鑰為保障用戶」

JPEX指出，平台私自保管客戶私鑰，「除方便用戶外，亦會向使用者提供更專業的保安方式，以保障用戶的資產安全」。

對於日後行動，JPEX強調，已參考了大量數據及成功的歷史案例，制定出一套可行的方案讓平台所有用戶進行公投，並正完善相關的內容及細節﹐以於未來一周公告中發佈。

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