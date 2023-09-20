「碳汭未來」智慧能源創新大賽即日起接受報名 冠軍獎金達100萬美元

第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽即日起接受報名，由即日起至2023年12月17日，全球科創團隊可向大會提交智慧能源領域的創新技術和解決方案，共同為零碳願景目標進發。



本屆大賽以「尋找零碳科技新力量」為主題，涵蓋六大參賽範疇，包括「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「碳中和」、「氫能」、「能源數字化」，今年新增「綠色智慧城市」範疇，以鼓勵多方面零碳應用方案。冠軍獎金達100萬美元，得獎團隊更有機會獲投資者及企業協助落實參賽項目，不同領域的專家、知名導師、投資方將與獲獎團隊交流，讓有關項目得以迅速成長和落實應用。



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TERA-Award大賽由香港中華煤氣（00003）與國家電力投資集團有限公司聯合主辦。恒基兆業地產（00012）、中華煤氣主席李家傑表示：「前兩屆TERA-Award大賽已從全球招募到來自超過41個國家和地區共483個零碳科技的創業項目，我相信只要全世界的科學家團結起來，通過創新科技的力量，就能打造真正全方位的零碳智慧世界，有望解決地球危機。這不僅是一場比賽，更是中華煤氣作為百年能源企業的承諾和擔當。我希望TERA-Award能成為全球能源科技創新創業者匯聚平台，共同推動綠色經濟的發展，保護我們的家園。」



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國家電力投資集團有限公司黨組成員、副總經理盧洪早期望，徵集更多不同範疇具突破性及前瞻性的技術與解決方案，「TERA-Award大賽初衷就是面向全球尋找零碳科技新力量，並為創新產品和解決方案從獎金、資源、場景等方面全鏈路賦能，加速綠色能源先進技術的『落地生根』，吸引更多跨國別、跨行業、跨學科的創新力量，引領全球智慧能源技術發展方向。」



大會特設初創企業圓桌對談，邀請過去兩屆TERA-Award得獎企業，以及成功初創企業代表，分享他們「從0到1」的創業心得。

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TERA-Award致力創建一個集應用場景、獎金、投資於一體的全球化創業服務平台，參賽項目有機會獲得戰略投資。煤氣公司已與上屆金獎得主創冷科技達成戰略合作意向，銅獎項目新一代製氫系統「HydroPro」亦獲港華能源研究院戰略投資，成為研究院的前期孵化項目。

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責任編輯：陳詠妍