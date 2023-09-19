【美國經濟】拜登指俄烏戰爭致油價飆升　耶倫料油價可企穩，美國經濟邁向軟著陸

石油輸出國組織（OPEC）主要產油國沙特阿拉伯近月減產，消息令國際油價企穩，加上澳洲天然氣公司蘊釀罷工，令環球能源價格有上升趨勢。紐約期油周二（19日）曾升穿每桶93美元，創超過1年高位，美國財長耶倫坦言油價上升不受歡迎，美國總統拜登（Joe Biden）則指俄烏戰爭為能源價格上升的元兇。

耶倫稱，近期石油價格上漲不受歡迎，市場預期油價將隨著時間推移企穩並下降，這也是她自己的希望和預測。又指油價上升一定程度上反映了沙特阿拉伯維持減產的決定，也反映了中國疫情封鎖結束後的經濟復甦，即使速度慢過預期。

她重申，勞動力市場強勁，通膨正在下降，經濟有很多動能，美國經濟仍保持在實現軟著陸的軌道之上。被問到政府會否出現停擺，耶倫強調國會沒有理由不達成10月1日開始的新財政年度的撥款法案，從而導致聯邦政府停擺。又指財政部沒有模擬政府停擺對經濟的影響，將主要取決於事件持續多久。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）聯合國大會中發表演說，提到全球氣候變遷和陷入膠著的俄烏戰爭，指出由於愈來愈多國家面臨戰爭帶來的全球能源與糧食價格飆升壓力，因此呼籲俄烏進行和談。

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編輯：葉志偉