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【英國加息】英倫銀行：英國銀行業減值正在增加　關注中國房地產市場情況

宏觀解讀 22:48 2023/09/19

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英倫銀行副行長兼審慎監管局（Prudent Regulation Authority， PRA）行政總裁伍茲（Sam Woods）表示，在通脹上升和隨之而來的加息背景下，英國銀行業的減值正在增加，監管機構正密切關注銀行業的潛在壓力。他指PRA估計，抵押貸款的拖欠比例略高於1%，這與2018年情況相同，而在金融危機期間，該比例曾見3.6%。他說：「此數字在上升，但起點很低，我們對此密切關注。」

為抑制通脹失控，英倫銀行已將主要利率從2021年12月的0.1厘，上調至目前的15年高點5.25厘，市場預計本周稍後將再加息至5.5厘。伍茲接周二接受CNBC訪問時指，到目前為止，銀行體系的情況比許多人預期的要好一些，特別是經歷疫情，巨大的財政和貨幣支持實際上保護了銀行體系免受信貸損失。他認為，銀行業減值現雖回升，但屬很低的位置起步，監管機構密切關注，「人們不應對此感到震驚」。他強調，英國小型銀行的資本充足率已比金融危機期間高出3倍多。

PRA：對中國經濟逆境風險保持警惕

不過，伍茲提到，英國的影子銀行仍令PRA擔憂。尤其是考慮到2021年小型家族辦公室Archegos Capital倒閉等事件，這給全球銀行系統造成超過100億美元的損失。而去年9月，在政府債券價格暴跌和利率大幅波動暴露了某些金融工具漏洞後，英倫銀行介入令幾家英國養老基金免於倒閉，非銀行的金融業因此成為英國的焦點。

伍茲表示，PRA也在密切關注上述這些機構，並對這些風險以及中國經濟逆境所帶來的風險保持「高度警惕」。伍茲又稱，尤其關注中國房地產市場情況，「因為我們的一些銀行在中國非常活躍，而有關市場的增速明顯放緩」。

開市追揸沽

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【英國加息】英倫銀行指通脹下降幅度明顯　離利率峰值已變得更近　英鎊滙價見兩月低　兌港元跌穿9.8算　

編輯：胡學能

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