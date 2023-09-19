【阿里系】阿里影業斥13億收購「大麥」　料交易第4季完成

阿里影業 （01060） 宣布，與阿里巴巴 （09988） 旗下阿里巴巴投資簽訂股份購買協議，阿里影業將附條件收購經營「大麥」品牌的Pony Media Holdings Inc.的全部股權。本次交易總對價為1.67億美元（折合約13.07億港元），阿里影業將按每股0.52港元向阿里巴巴投資發行25.1億股普通股。交易須獲特別股東大會上獨立股東的投票批准，並預計於今年第4季度完成。

緊隨本次股份發行完成後，阿里巴巴在阿里影業的持股比例將增加至約54.26%。

阿里影業稱，將通過擴大「大麥」品牌在活動主辦及推廣、場地運營及藝人經紀等現場娛樂產業價值鏈的上游影響力，鞏固規模優勢及競爭壁壘，進一步打造其線下娛樂業務的品牌知名度。

阿里影業指，Pony Media Holdings Inc.是中國領先的現場演出供應商，通過經營「大麥」品牌，業務涵蓋演唱會、音樂節、現場表演、戲劇、體育賽事及展覽等。該供應商業務遍及現場演出全鏈條，包括演出製作、主辦、推廣及票務等，至今已累計服務180萬場演出，並擁有逾1億名註冊用戶。

阿里影業總裁李捷表示，在今次交易前，已通過獨家委託運營服務協議與大麥建立了深厚合作關係，積累了超過2,000萬名淘麥VIP會員。交易完成後，公司將持續整合行業資源，擴大在產業鏈中的影響力，以科技創新驅動發展，最終為客戶和股東創造價值。

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編輯：胡學能