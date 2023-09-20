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【阿里系】阿里影業斥13億從母企收購「大麥」、股價曾升9%　阿里巴巴持股近10年虧多少？

股市 11:00 2023/09/20

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【阿里系】阿里影業斥13億收購「大麥」　料交易第4季完成

阿里系繼續重新組織系內資產分布。阿里影業 （01060） 宣布，從阿里巴巴 （09988） 旗下「Alibaba Investment」，收購經營現場演出服務「大麥」品牌的Pony Media。阿里影業擬以發行股份方式支付收購「大麥」的代價，涉及配發25.13億股，每股作價0.52元，相當於總代價13.07億港元（1.67億美元）。阿里影業配股價較周二（19日）收市價折讓5.5%。完成收購後，阿里巴巴集團持有阿里影業的股權將由50%增至約54.26%。

阿里影業表示，交易仍須獲特別股東大會上獨立股東批准，預計交易可於今年第4季完成。

阿里影業周三股價向好，早段曾升9%，見0.6元，最新升幅回順至5.5%，暫報0.58元。

 

阿里巴巴持股目標公司近10年　帳面虧損近7成

據阿里影業公告，經營「大麥」品牌的目標公司在中國提供包括演唱會、音 樂節、現場表演、戲劇、體育賽事及展覽等活動。目標集團已舉辦超過180萬場活 動，累計註冊客戶逾1億。

阿里巴巴於2014年以1.33億美元，入股目標公司32%股權，其後於2017年以3.93億美元收購其餘股權。換言之，阿里巴巴前後共花5.26億美元收購目標公司所有股權，而最新出售價為收購代價的31%。

財務上，目標公司於2023年3月底止年度，營業收入為2.28億元人民幣，按年跌25%；年度淨虧損2.29億元人民幣，按年，公司歸因於疫情影響線下活動。事實上，該公司在過去3個年度都錄得虧損，累計虧9.47億元人民幣。

阿里影業稱，將通過擴大「大麥」品牌在活動主辦及推廣、場地運營及藝人經紀等現場娛樂產業價值鏈的上游影響力，鞏固規模優勢及競爭壁壘，進一步打造其線下娛樂業務的品牌知名度。

開市追揸沽

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編輯：胡學能

港股 阿里巴巴－SW（09988） 港元 阿里影業（01060） 阿里巴巴 美元
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