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中投明在港舉行論壇　李家超：突顯中投認同香港國際金融中心地位

股市 20:57 2023/09/19

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中國投資有限責任公司（簡稱中投公司）明日在香港舉行中投論壇，行政長官李家超、財政司副司長黃偉綸、金管局總裁余偉文和署理財經事務及庫務局局長陳浩濂與中投董事長彭純和中投公司國際諮詢委員會成員會面，預祝論壇活動圓滿成功。

李家超說，中投公司選址香港作為首個內地以外的城市舉辦中投論壇及中投公司國際諮詢委員會會議，顯示中投公司認同香港作為國際金融中心的地位，而今次中投論壇以「跨境投資引領國際產業合作與可持續發展」為主題，亦與香港作為國際投資者配置資產重要平台的優勢相互配合。

李家超指香港是世界上唯一一個匯聚全球優勢和中國優勢的城市，是內地通向國際金融市場和投資者的門戶。特區政府會繼續善用「一國兩制」下的獨特優勢，深化香港和內地資本市場的互聯互通，促進兩地之間的雙向資本流動，並繼續與金融監管機構和香港交易及結算所有限公司緊密合作，將香港發展成更深更廣的融資平台，從而加強香港作為全球首屈一指金融中心的競爭力，同時為投資者提供更多元化的投資選擇。

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