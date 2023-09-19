【法國直擊】陳茂波巴黎出席貿發局活動　指香港是外資發展東盟及大灣區最佳跳板

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【法國直擊】林建岳指外商未完全了解香港商業潛力 香港似「深閨少女」
香港貿易發展局於法國當地時間周三（19日）於巴黎舉辦「成就機遇． 首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）活動，旨在促進兩地商貿合作。香港財政司司長陳茂波在致辭時表示，即使在疫情期間，法國與香港的合作關係仍維持連繫，去年法港貿易總量就達到90億歐元。香港在一國兩制下具備先天優勢，作為國際金融中心、國際貿易航運和投資中心，香港能與內地和國際聯通，使香港能成為法國公司尋找並實現商機的最佳跳板。
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陳茂波指出，香港在一國兩制下具備先天優勢，香港奉行市場經濟和普通法制度，物流、資訊、資金、人才都能自由流通，這都有助國際資金投資大灣區和東盟市場。他指粵港澳大灣區人口超過8,600萬，香港更能在5小時航程內就到達任何東盟國家，連接全球一半人口的市場。因此若要進入大灣區和東盟市場，香港會是外資公司的最佳跳板。
香港金融中心地位助力企業融資
陳茂波又提到，香港作為國際金融中心，香港的證券和債券市場也非常龐大，去年就發行了約1,900億歐元的債券。而且香港的股市與中國互聯互通，內地投資者能在香港證券交易所投資股票和債券，因此香港是亞洲企業籌集資金的最佳平台。此外香港也是全球最大的離岸人民幣中心，擁有約1萬億元人民幣的存款，處理約75%的離岸人民幣交易結算，提供多種人民幣計價的投資和風險管理產品，能滿足企業的不同需求。
其次是香港擁有卓越的科研能力，有多達5家躋身全球100大的大學，一方面具備能將科研成果商業化的能力，也能聯手其他大灣區城市作為生產基地及消費的市場。他指香港已全面推出措施吸引創新科技企業來港，包括生命與健康科學、人工智慧、金融科技、新材料和新能源等，並會為合適公司提供特殊的便利措施，包括提供土地租用資助、融資、稅務優惠等。
法國貿易部長：大灣區為法國企業提供很多機會
此外香港是亞洲綠色和可持續金融的領導者，去年香港發行的綠色和可持續債券約為750億歐元，綠色債券占亞洲市場的三分之一。陳茂波表示正努力將香港的風電專案分類，與歐盟和中國之間的共同債券分類框架結合，同時香港也具有相關的科技公司規模，單是在數碼港擁有超過180家科技公司，提供環境工程、碳封存、環保產品等方案。香港亦致力於成為領先的國際風能和風能金融中心，相信能在綠色及可持續發展領域中連繫歐洲與內地。
法國對外貿易、吸引力和海外法國國民事務部部長Olivier Becht表示，香港作為大灣區的重要城市之一，為法國企業提供了很多機遇。很多法國商界代表來到在巴黎市中心參加今次活動，反映法國商界對香港仍然深感興趣，並準備為經濟復甦作出貢獻並從中獲益。同時法國作為投資目的地，特別是對來自香港的投資者來說，仍然是歐洲最具吸引力的國家之一。
本報記者：李智賢 法國直擊
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