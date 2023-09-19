【Xbox新機】Microsoft將更新Xbox Series X系列　不再配備光碟機

聯邦貿易委員會（FTC）禁止Microsoft收購遊戲商動視暴雪一案中，洩露了有關Microsoft旗下遊戲機Xbox Series X將推出更新版的文件。更新後的主機將採用全新設計和配置新功能。

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文件顯示，Xbox Series X計劃在2024年進行更新，機身外觀呈圓柱狀，且不再備有光碟機。其次，主機儲存空間將增至2TB，配有一個USB-C供電接口，以及支援Wi-Fi 6E和藍牙5.2。主機芯片更縮小至6nm，以提高效能，其PSU功率將減少15%。

而將在今年推出的手掣，代號為Sebille。手掣外殼為雙色，擁有陀螺儀加速計，能直接連接雲端和藍牙5.2，以及有機會面臨更新的Xbox Wireless 2。手掣包含「精確觸覺回饋」和「VCA觸角兼揚聲器」功能，亦有更安靜按鈕和操縱杆，而且能讓用家選擇充電或使用乾電池。

文件透露的推出時間表顯示，另一系列Xbox Series S亦會進行更新。其儲存空間將升至1TB，而明年還會推出支援Wi-Fi 6E和藍牙5.2的版本。

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責任編輯：歐朗欣

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