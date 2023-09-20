▲ 【分析】大行為何調低多隻內險股目標價？ 偏好哪一隻內險？

大型內險股中期業績已公布，滙豐環球研究近日發表報告，下調多隻內險股目標價，認為內險股的壽險新業務價值增長是否可持續的問題、宏觀對行業不利的因素等都依然存在。而在內險股之中，該行偏好平保 （02318） 。此外，該行調升中國財險 （02328） 評級至「買入」，目標價上調25%至10.7元。

該行報告質疑壽險新業務價值增長能否持續，指內險公司代理人裁員雖可能即將結束，但因為3.5%預定利率的終身壽險產品在內地停售，而分紅壽險產品的業務量需時建立，故預期內險股新業務價值增長會放慢。內地監管機構對銀行佣金水平的關注，以及與明年上半年比較時的高基數效應，亦是對內險股不利的因素。

報告亦指，宏觀環境對行業也是個挑戰，消費者信心低迷、股票和房地產市場波動，以及降息可能引發投資回報假設下降，從而影響《國際財務報告準則》和稅後營運溢利相關的數據。內險股除了平保之外，與《國際財務報告準則》第17號和房地產風險敞口相關的訊息披露也令人失望。

該行下調多隻內險股的純利預測，尤其是明年及後年，亦下降明年及後年平保稅後營運溢利預測，最終調整多隻內險股的目標價。

內險股最新目標價及評級：

公司 評級 目標價 與本月18日收市價比的上／下行空間 新華保險 （01336） 持有 25元→20元 ＋2.5 中國人民保險 （01339） 持有 3.1元→3元 ＋5.6 中國再保險 （01508） 持有 0.53元→0.51元 ＋2 平安保險 （02318） 買入 67元→65元 ＋40.4 中國財險 （02328） 持有→買入 8.6元→10.7元 ＋9 中國太保 （02601） 持有 23元→21元 ＋8.9 中國人壽 （02628） 持有 13元→12元 —0.7

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編輯：胡學能