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【分析】大行為何調低多隻內險股目標價？ 偏好哪一隻內險？
股市 08:00 2023/09/20
大型內險股中期業績已公布，滙豐環球研究近日發表報告，下調多隻內險股目標價，認為內險股的壽險新業務價值增長是否可持續的問題、宏觀對行業不利的因素等都依然存在。而在內險股之中，該行偏好平保 （02318） 。此外，該行調升中國財險 （02328） 評級至「買入」，目標價上調25%至10.7元。
該行報告質疑壽險新業務價值增長能否持續，指內險公司代理人裁員雖可能即將結束，但因為3.5%預定利率的終身壽險產品在內地停售，而分紅壽險產品的業務量需時建立，故預期內險股新業務價值增長會放慢。內地監管機構對銀行佣金水平的關注，以及與明年上半年比較時的高基數效應，亦是對內險股不利的因素。
報告亦指，宏觀環境對行業也是個挑戰，消費者信心低迷、股票和房地產市場波動，以及降息可能引發投資回報假設下降，從而影響《國際財務報告準則》和稅後營運溢利相關的數據。內險股除了平保之外，與《國際財務報告準則》第17號和房地產風險敞口相關的訊息披露也令人失望。
該行下調多隻內險股的純利預測，尤其是明年及後年，亦下降明年及後年平保稅後營運溢利預測，最終調整多隻內險股的目標價。
內險股最新目標價及評級：
|公司
|評級
|目標價
|與本月18日收市價比的上／下行空間
|新華保險 （01336）
|持有
|25元→20元
|＋2.5
|中國人民保險 （01339）
|持有
|3.1元→3元
|＋5.6
|中國再保險 （01508）
|持有
|0.53元→0.51元
|＋2
|平安保險 （02318）
|買入
|67元→65元
|＋40.4
|中國財險 （02328）
|持有→買入
|8.6元→10.7元
|＋9
|中國太保 （02601）
|持有
|23元→21元
|＋8.9
|中國人壽 （02628）
|持有
|13元→12元
|—0.7
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編輯：胡學能
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