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必嘉坊系列累售428伙　舉辦中秋花燈紮作技藝工作坊

股樓投資 19:34 2023/09/19

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中秋節將至，發展商推出不同宣傳活動。其中恒基地產（00012）旗下紅磡大型重建項目BAKER CIRCLE ONE，舉行傳統花燈紮作技藝工作坊，由紮作設計師《寶華扎作》歐陽秉志教授。 

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民透露，必嘉坊．迎匯、必嘉坊．曦匯及BAKER CIRCLE．GREENWICH累售428伙，套現約26.1億元，平均成交呎價21,685元，其中，必嘉坊．曦匯預計明年首季入伙。

談到後市發展，林達民指出，近期新盤市場銷情不俗，反映樓市有剛性需求，相信隨着經濟及旅遊業復甦，市況漸趨穩定。被問到最新銷售安排，林達民說，西洋菜街北項目、大埔美新里項目有機會年內登場。

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撰文 : 黃卓賢

必嘉坊 紅磡 恒基 大埔 私人屋苑

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