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【理財教育】投委會推「失物認領所」網上理財教育活動 加強青年人理財知識

理財智慧 19:38 2023/09/19

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投資者及理財教育委員會（投委會）推出網上投資者及理財教育活動。另外，世界投資者週將於2023年10月2日揭幕。

【十一國慶】懶人包大整合 全港戲院半價 小童八達通免費搭港鐵 免費搭電車 仲有免費參觀呢幾個地方 !，詳見【下一頁

其中「失物認領所」網上理財教育活動包含三段影片，帶出青年人面對的財務挑戰，傳遞明智投資和審慎理財的信息。

投委會主席杜淦堃先生表示：「青年人是社會的重要基石。對他們而言，加強理財知識、建立正確的投資態度和行為，使他們更有信心地管理自己的財務和投資，以達成財務目標，從而實現個人夢想，至關重要。透過今次活動以及投委會的工具和資源，我們將繼續與持份者合作，加強年輕一代掌握管理個人財務的能力。」

【職場熱話】港女做市場行銷四年人工未突破3萬 網民：「企硬」等工資加20至25%才跳槽，詳見【下一頁】：

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另外，由國際證券事務監察委員會組織（國際證監會組織）舉辦的「世界投資者週2023」，將於10月2日展開。為持續推廣投資者教育的重要性，投委會將聯同主要持份者提供一系列資源及活動，幫助香港公眾加深對新興投資趨勢的了解，及可持續投資與虛擬資產的相關風險，使他們具備相關知識，從而作出明智的投資決定。

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撰文 : 陳美鳳

投資者及理財教育委員會 經濟 網上理財

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